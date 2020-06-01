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Ean部落閣／到新竹體驗最狂的野奢露營　溯溪找寶藏、看螢火蟲大爆發

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

提到正夯的奢華露營（Glamping），肯定不會漏掉高踞海拔 860米的新竹五峰「飛鳥恰恰」，自 2018 年 6 月開幕以來隨即成為營友們最想解鎖的夢幻營地，不僅提供一泊五食的美饌饗宴，在管家式專人服務下，還會帶領大家披薩 DIY、野溪尋寶與夜間抓蝦等充滿野趣的體驗，營區鄰近不受污染的水源生態，結合在地生態資源與頂級露營設備，「飛鳥恰恰」以「80%露營20%飯店」比例，讓不少過去講究吃好住好的公主王子，也爭相到此餐風露宿！

▲夜幕低垂，一頂頂印地安帳篷在林間被點亮

▲營區緊鄰一條不受污染、生態豐富的野溪

▲循溪而上，發現充滿生氣卻又靜謐的一塊天地

▲在充滿野趣的大自然享受美食，奢華！

披薩 DIY，最美味的迎賓儀式

無需帶紮營設備，這裡準備齊全，”人來就好” 的露營，真適合我這種想親近大自然但又想省麻煩的懶人！若是週五入住，初抵的中午，會先受邀來自己動手做披薩，喜歡什麼料自由加，完全客製化！口味出乎意料的好吃，一邊聽著 BOSE 流瀉的舒服音樂，一邊在餐廳帳下享用美食，如此開場，令人滿足！

▲餐廳帳懸掛的，不是驅蚊器，是讓整個空間都輕鬆起來的 Bose 藍芽喇叭

▲披薩 DIY，想吃什麼口味自己來

▲就連切披薩也不假他人之手

▲野營第一餐，披薩 DIY

野溪尋寶，大人小孩都瘋狂

緊鄰一條生態豐富的清澈野溪，是這個營地讓我傾心的重要原因。優美靜謐，隨時釋放負離子，教人神清氣爽！營地團隊也很用心的設計活動，帶領客人親近的方式可真有巧思。工作人員預先在溪床藏放了一顆西瓜，午餐後、午茶前，捲起褲管、大家開始溯溪尋找，據說率先找到的，多是不怕濕的小朋友，只要找到，立馬在溪邊切來吃，冰鎮消暑，過癮極了！

▲這條野溪有種魔力，不管大人小孩，只要一碰到水，心就開了

▲找到西瓜，就可以準備開吃

▲沁涼的野溪西瓜，是最棒的消暑良方

▲小心翼翼享受溯溪野趣

宮崎駿動畫般的廣告場景

吃完西瓜，我們帶著好奇心循溪而上，發現小瀑布上面一層，還有個野瀑秘境，像是走入宮崎駿的動畫世界，完全是個廣告拍攝場景來著！揣想著，若能在這擺個茶席、沏壺茶，肯定美妙！

▲意外的發現彷彿宮崎駿動畫場景，夏天就該這樣過

▲美的如廣告拍攝場景

讓人感悟的溪畔咖啡一席

茶席，來不及準備，但手沖咖啡，我們可是有備而來。這回同行的台灣蔡司鏡頭拍攝團隊夥伴，一杯咖啡讓我頗有感悟。

一直覺得，生命，不該被比較，每個人都有自己的修業之途。若硬是要比，我想那也不會是財富，而是對生命的投入。一直記得前公司老闆說過的話「人是來享受生命的！」

▲營區帳篷錯落在不同位置，各有味道

▲露營也能很有風格

你願意為某一個短暫片刻，花費多少心力與準備？那將決定這段生命時光的價值。

出發前在 Line 群組上大夥來回討論要帶的器材、關心天氣預報等，這位老兄丟出的一句讓我莞爾「美中不足是咖啡，再多養2天更好」。我想從事創作，必須對生活有感，這是我坐在溪畔帳篷邊，接過手沖咖啡的感觸。這位對生活講究的老哥，帶了一個壓克力透明提箱來，除了手搖磨豆機是我帶去支援外，裏頭裝了沖咖啡的所有傢俬，用的杯子，還是出自同行團隊裡一位美術科班出身的才子之手，這場咖啡一席，過癮的。天色漸晚，燈與火相繼點亮，這杯手沖，好感恩、好享受。

▲做了很多準備，只為手上一杯咖啡，難忘！

▲到了初夏晚上，溪邊會成為螢火蟲的遊樂舞台

▲在營區裡走走拍拍，輕鬆寫意

野營晚餐，龍蝦干貝端上桌

若光是為吃而來，想必也不會失望而返。先說宵夜會準備鹹酥雞與甜不辣，別以為是晚餐會吃不飽！晚餐採半自助式，沒聽錯、這頓野營晚餐的主菜是龍蝦跟干貝，若想奢華再升級，還能額外付費加點 36 盎司戰斧牛排，但若非大胃王，標配晚餐就已夠心滿意足。但即便如此，那位很會玩的蔡司夥伴，居然又幫我們宵夜加菜，帶來的竟是整片的烏魚子！不光這樣，還淋上一瓶市價兩千多元、酒精濃度 40%的 Tristan Tequila，接著用準備的噴火槍炙燒，藉由酒香去除烏魚子的腥味，果然相當美味，幸福的以為自己是在過年。

▲傍晚點起柴火，不光氣氛，特別若是天冷，還能取暖

▲沒想到露營還能享用這般美食

▲宵夜鹹酥雞與甜不辣，旁邊的龍舌蘭是夥伴自備（飲酒過量有害健康）

▲淋上 40% 的龍舌蘭，再噴火炙燒，這烏魚子好好味

意外的驚喜，螢火蟲大爆發

不只美食吃不停，飛鳥恰恰也是活動排不停！晚餐過後，會播放露天電影院，此外大約九點，工作團隊還會發頭燈與網子給大家，帶領夜間野溪捉蝦活動。若季節選對，跟我一樣在春夏交替前來，還能幸運遇上螢火蟲大爆發，這是我第一次看見數量如此龐大，螢火蟲貼著草叢與溪邊提燈交友，不用拍照後製疊圖，現場肉眼所見就已夢幻的太不真實。即便到了半夜，我舒服的洗完澡隨意在園區散步，都還能看見零星的螢火蟲飛舞，飛鳥恰恰，可真是貨真價實的「螢」區來著呀！

▲星空下的露天電影院，難得的觀影體驗

▲第一次上腳架拍攝螢火蟲，相當難忘

▲溪畔也是螢火蟲喜愛活動的地方

▲浴室乾淨舒適，露營也能洗個好澡

/ Info. /

飛鳥恰恰豪華露營

官網 | 臉書

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 螢火蟲, 奢華露營, 新竹, 飛鳥恰恰
fashion.net

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