超巨大Ryan軟綿綿懶骨頭沙發　讓人想靠在上面耍廢一整天

記者李薇／台北報導

KAKAO FRIENDS每次都以超級可愛的周邊商品，吸引人想要購入，其中最受到歡迎的人物角色Ryan最近就推出了非常可愛的懶骨頭沙發，軟綿綿的材質放在地板上都讓人覺得看起來很像是麻糬一樣，躺下去也有著軟Q的材質，讓人大呼「太可愛了」！

▲Ryan懶骨頭沙發超級可愛。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG）



失去鬃毛的小獅子Ryan可以說是品牌最受到歡迎的公仔，所以出的周邊也特別多元，最近就推出了全新的懶骨頭沙發，圓形的豆袋設計，看起來就像是麻糬一樣超級可愛，58*115*33的超大體積，容納一個人完全不是問題。

▲超巨大的Ryan公仔。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG）



整個懶骨頭沙發是採用豆豆的材質製作，外面的布套可以拆開來清洗，使用起來相當方便，躺下去也可以符合人的身形狀態凹陷下去，舒服到讓人好想要躺在上面瘋狂追劇或是滑手機，懶懶地度過一整個下午都好療癒。

▲靠著就想要慵懶一整個下午。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG）



目前這款懶骨頭沙發在KAKAO FRIENDS官網發售，售價是韓幣99000元，大約是台幣2400元，價格以小沙發來說不算是太貴，租屋族也可以輕鬆入手，增添家裡的可愛風格，創造出專屬於自己的休息空間。

▲還可以拆開方便清洗。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG）



許多網友看到這款沙發，都不禁大呼「太可愛」、「可以在上面躺一整天」、「重新喜歡是Ryan了」，親民的價格也讓很多獨自生活的小資族心動，想要好好居家裝飾起來。