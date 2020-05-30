被譽為是「吃土也要買」！小紅書全面評測的爆紅的「鑽石面膜」

▲被譽為是吃土也要買的面膜。（圖／品牌提供）



記者李薇／綜合報導

夏天到了就是要敷面膜、做防曬，最近在小紅書引爆話題的香緹卡鑽石級面膜，因為敷完臉之後，肌膚瞬間變得澎潤保濕，又被人稱為「吃土也要買的面膜」，因此在網路爆紅，成為熱搜商品，因此品牌也祭出優惠活動，買兩件現省3720元，每人限購一組。

因為這款「吃土也要買的面膜」敷完之後肌膚立刻有感，比起敷片狀面膜還要好的保濕滋潤度，所以在網路上成為話題商品，品牌也從6月1日至6月10日限定販售鑽石級面膜雙件組，原價NT$12,400元，特價NT$8,680元，現省NT$3,720元，相當於7折的優惠。

▲小紅書爆紅的面膜。（圖／品牌提供）



不只是香緹卡推出優惠，台灣醫美保養品牌DR.WU最近也與澳洲女性衝浪品牌ROXY合作，發表限定活動，即日起，只需於IG或FB分享夏日美照，並完成活動步驟，即有機會同時贏得DR.WU全日保濕防曬乳(潤色款)，與ROXY波波UP比基尼一套！

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