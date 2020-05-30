fb ig video ETtoday search mobile

被譽為是「吃土也要買」！小紅書全面評測的爆紅的「鑽石面膜」

>

▲香緹卡,DR.WU,美妝,保養。（圖／品牌提供）

▲被譽為是吃土也要買的面膜。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導

夏天到了就是要敷面膜、做防曬，最近在小紅書引爆話題的香緹卡鑽石級面膜，因為敷完臉之後，肌膚瞬間變得澎潤保濕，又被人稱為「吃土也要買的面膜」，因此在網路爆紅，成為熱搜商品，因此品牌也祭出優惠活動，買兩件現省3720元，每人限購一組。

因為這款「吃土也要買的面膜」敷完之後肌膚立刻有感，比起敷片狀面膜還要好的保濕滋潤度，所以在網路上成為話題商品，品牌也從6月1日至6月10日限定販售鑽石級面膜雙件組，原價NT$12,400元，特價NT$8,680元，現省NT$3,720元，相當於7折的優惠。

▲香緹卡,DR.WU,美妝,保養。（圖／品牌提供）

▲小紅書爆紅的面膜。（圖／品牌提供）

不只是香緹卡推出優惠，台灣醫美保養品牌DR.WU最近也與澳洲女性衝浪品牌ROXY合作，發表限定活動，即日起，只需於IG或FB分享夏日美照，並完成活動步驟，即有機會同時贏得DR.WU全日保濕防曬乳(潤色款)，與ROXY波波UP比基尼一套！

此外，6/1起至ROXY店櫃及官網購買波波UP比基尼，更可一次獲得DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水、DR.WU玻尿酸保濕精華液、DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18% 以及DR.WU玻尿酸保濕精華乳等眾多明星商品試用包，超級划算。

關鍵字：

香緹卡, DR.WU, 美妝, 保養
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮 低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材 木村拓哉帥氣溜狗照藏焦點！原來腳下這雙Nike大家都有 這件白T讓網美瘋狂發IG！簡單Logo混搭西外好時髦　還能當情侶裝 炎亞綸、禾浩辰素T搭BOSS西裝帥氣滿分　「對的鞋」才能穿出紳士品味 環島4家最超值住宿！台北老爺酒店一泊二食3899元　花蓮美崙只要2700元 十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面