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Seiko「鮪魚罐頭」變潮　連阿諾戴過的雙顯錶都翻新了

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▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Street Series系列錶款以防撞擊覆式錶殼搭配強化矽膠錶帶，型號SRPE29J1腕錶19,500元。（圖／Seiko提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

Seiko（精工）旗下Prospex系列自1965年問世以來，以探險精神為設計主軸，近年來積極朝年輕化方向邁進，從2年前推出的Street Series系列可見一斑。今年4款新錶分別重現了招牌的專業潛水錶「鮪魚罐頭」，以及受80年代科幻電影啟發的雙顯模式設計，外型則以Urban Safari野生色彩融合東京都會感，帥度破表。

▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko型號SNJ029P1腕錶採時間雙顯設計，17,900元。

4款新錶承襲1975年「鮪魚罐頭」潛水錶精髓，擁有超大尺寸的保護外圈，當中SRPE29J1和SRPE31J1兩款腕錶搭載4R36自動上鍊機芯，另兩款SNJ029P1和SNJ031P1則裝載H851太陽能計時機芯，並採用指針與液晶螢幕雙顯設計，靈感源自阿諾史瓦辛格曾在1985年上映的電影《魔鬼司令》、1987年《終極戰士》戴過Seiko 1982年推出的H558-5009腕錶，今年新版保留雙顯設計、巨大保護圈特色，增加卡其色與軍綠配色，顯得更潮。

▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko型號SRPE31J1腕錶（左）19,500元，SNJ031P1腕錶17,900元。

同為日系品牌的CITIZEN，則為都會型男設計上班與休閒時光能「一錶到底」的款式，主打鈦金屬材質的光動能全球電波電時腕錶，不僅輕巧俐落，也無須費心對時，同時配備24個城市時間、鬧鈴、萬年曆、60分鐘計時等實用功能，備有碳黑色的酷錶CB5045-60E、台灣限量80只的白色面盤CB5040-80A腕錶2種款式。

▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN鈦金屬材質CB5045-60E腕錶，36,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲▼SEIKO,CITIZEN 。（圖／公關照）
▲CITIZEN型號CB5040-80A白色面盤款全台限量80只，33,800元。
 

關鍵字：

Seiko, CITIZEN
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