純白洋裝就是仙！袁艾菲穿細肩款小露性感　更多千元內選擇看這邊

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

氣候悶熱的夏天，在穿衣選擇上有許多要點，除了材質要透氣通風，顏色也很重要，尤其「白色」在視覺上最為清涼，利用「全白」穿搭還能輕鬆營造滿滿仙氣。以下就一起來看看台灣女星袁艾菲如何用「全白」詮釋沁涼度假風以及辦公室穿搭，女孩們若想入手純白仙氣洋裝，還有這些平價選擇！

袁艾菲因出演多部偶像劇都有著亮眼表現而累積了眾多粉絲，這次為加拿大時裝品牌「Club Monaco」演繹夏日新裝，挑選了兩套全白的穿搭：

▲袁艾菲穿著白色亞麻細肩帶洋裝搭配草帽。

Club Monaco今年春夏系列以土耳其大城市「伊斯坦堡」為主題，服裝靈感來自於此城市的自然風貌如天空、海洋以及建築，選用輕盈、透氣的法國亞麻以及人造絲作為夏季服裝面料。袁艾菲穿上白色細肩帶洋裝搭配草帽，透露：「小露性感的細肩帶能讓另一半眼睛一亮。」很有熱帶海島風情，十分適合出遊、度假；另一套白色西裝外套搭配寬褲造型，則屬於比較中性的氣質，適合穿去跟閨蜜喝杯下午茶，作為日常辦公室穿搭也能營造幹練風範，簡約的設計風格不需太多技巧便能穿出高級質感，隨意穿個球鞋、涼鞋也能時尚感滿分。

▲「誰說夏天不能穿細裝？」，袁艾菲這身亞麻材質的西裝寬褲套裝就十分清涼舒爽。

純白風格的魅力難以抵擋，更從來不會出錯，今夏衣櫃裡一定要有幾件全白洋裝，不必多費心思，一件套上便能仙氣爆棚。快時尚品牌H&M於2020春夏女裝延續了永續的理念，運用再生、永續材料製作出多款飄逸洋裝，以親民的價格完成全白浪漫時尚。

H&M於品牌目標「2030年完成100％使用永續材料」的道路上穩穩地向前走，本季洋裝採用了如有機棉、再生聚酯纖維及TENCEL等永續面料製成，追求環保的同時，也注重款式的創新，看似相近的幾款全白洋裝都有著不同的細節巧思，像是蕾絲風格搭配近期流行的公主袖、抓皺、荷葉邊等元素，每一款都相當唯美氣質。

▲夏季純白洋裝，NT＄999、NT＄1,499。

▲夏季純白洋裝，NT＄699、NT＄699。

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