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年齡肌、問題肌神救援！東森自然美2大明星商品獲「生技產業奧斯卡」肯定

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▲▼ 自然美榮獲亞太BIO健康生技大獎，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美是2020亞太BIO健康生技獎最大贏家，東森集團總裁王令麟(右1)偕東森自然美產品開發執行長陸瑜民(右2)、東森自然美產品行銷執行長紀坤傑(左1)一同出席領獎。（圖／記者徐文彬攝）

記者林璟倩／綜合報導

近年來美容成分不斷推陳出新，消費者愈來愈懂得挑選頂級成分、最新科技、使用超有感的「神級保養品」寵愛自己。然而，能禁得起50年來美容潮流數度轉變仍持續站穩市場的保養品牌少之又少，東森自然美始終與時俱進且在消費者口碑享有高滿意度，近期更獲得「生技產業奧斯卡」肯定，以瑞昇平衡滋養霜及NB-1晶鑽彈力全效肌活霜兩大明星商品拿下2020亞太BIO健康生技大獎「卓越品質獎」以及「卓越產業領航獎」等3獎項，東森集團總裁王令麟親自出席受獎，直言會持續研發科技美容新品，滿足有感保養愛好者極度挑剔的保養需求。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲NB-1晶鑽彈力全效肌活霜(左)及瑞昇平衡滋養霜(右)兩大明星商品獲2020亞太BIO健康生技大獎「卓越品質獎」肯定。（圖／記者湯興漢攝，下同）

防疫受損肌新修護神器：「瑞昇平衡滋養霜」

為實現終極完美的仙女級美肌，挑選適合自己膚質的高效保養品，每天固定花一小段時間好好與肌膚自我對話，已經是不分男女所有愛美者的保養日常。近期適逢新冠肺炎疫情期間，長時間配戴口罩導致許多人肌膚嚴重受損，再好的玩美膚質也不斷面臨摩擦、悶熱、細菌等考驗，進而產生口罩痘、泛紅、毛孔粗糙等問題。

東森自然美修護神器「瑞昇平衡滋養霜」，以金盞花油、荷荷芭油、甘草及大豆胜肽複方、生化醣醛酸深入肌膚加強柔膚保濕平衡皮膚pH值，緩解皮膚因乾燥引起的敏感、舒緩肌膚泛紅不適，即使醫美術後的受損肌膚及極度敏感肌也能毫無負擔的舒緩調理，而且僅千元即可輕鬆入手，高CP值即刻為問題肌展開神救援。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲精品質感的「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」光擺在梳妝台前就有超強美麗氣場。

年齡肌重煥活之鑰：「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」

長期深受名媛、貴婦喜愛的「東森自然美NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」出自自然美創辦人蔡燕萍博士美麗神手監製打造，堪稱品牌至尊級鎮店之寶，不僅外包裝以鑽石切割面展現精品級大器質感，擺放在梳妝台前瞬間提升美麗氣場，預告將為肌膚帶來嶄新的奢華保養享受。

保養訴求更主攻年齡肌最在意的凹陷、暗沉、細紋等歲月問題，透過眾多一線明星成分如：熊果素、海洋精華、天女木蘭萃取精華、ATP能量因子、玻尿酸等喚醒肌底能量，從源頭解決令人在意的肌齡問題，並結合薰衣草、山藥、天堂花、積雪草等多種植物精華深層修護、調理膚質，全面啟動歲月之鑰重返勻亮、豐盈、彈潤的仙女凍齡膚質，由內而外綻放光感透亮的晶鑽光采。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美從商品研發到美容護膚一條龍服務，完美體貼愛美者的保養需求。

東森自然美成立50年來，榮獲多項海內外大獎肯定，不僅提供滿足各種消費者膚質的完整保養系列商品，還能整合線上線下，透過美容SPA中心協助客人諮詢並記錄膚況，並提供頂級專業美容護膚療程服務，完美體貼愛美者的需求，極具前瞻性的研發與美容服務實力，近期也在2020亞太BIO健康生技獎榮獲「卓越產業領航獎」，未來更要打開台灣美容產業格局，目標邁向華人生技美容第一品牌。

關鍵字：

東森自然美, 王令麟
fashion.net

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