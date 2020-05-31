38歲范冰冰肌膚沒細紋　工作前一晚必敷「蘭花面膜」保年輕

記者李薇／綜合報導 圖／范冰冰小紅書、微博

藝人范冰冰擁有白皙透亮的肌膚，讓許多女人看了都覺得好羨慕，而她本人也是美容大王，不但喜歡到藥妝店掃貨，用遍各種平價、高貴的保養單品，最近她就在小紅書分享自己5月份愛用的單品，每種都讓人看到好生火！

1.嬌蘭 蘭鑽氧生白金乳霜面膜，售價14400元

這款面膜可以說是嬌蘭家一直以來都很熱門的單品，范冰冰都會把它當作急救面膜或是晚安面膜使用，一週大概使用1、2次，只要隔天有工作，前一天晚上一定要敷上它睡覺，隔天臉部肌膚就會飽滿又澎潤，簡直就像是剛剛做完SPA一樣。

2.MDNA Skin 礦物泥面膜，售價4,100元

黑色質感的瓶身、看起來很有高科技的MDNA Skin是瑪丹娜專屬研發的保養品牌，旗下的礦物泥面膜也是非常經典、熱賣的商品，而范冰冰用完之後，都感覺到毛孔中髒污都會被吸附出來，因為裡面含有油份，因此敷完之後完全不會感到肌膚乾澀緊繃，反而非常潤澤保濕。

3.LA MER 賦活緊緻身體精華乳，售價8,500元

一直以來大家對LA MER的印象就是經典乳霜，據說抗老的功效超級厲害，不過實際上它還有其他單品也非常好用，像是這罐身體精華乳，就受到范冰冰的喜愛，像軟軟的冰淇淋一樣的質地，塗抹之後肌膚會變得非常水潤，然後香氣也很厲害，全身都會散發仙女的味道。