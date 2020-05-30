走在路上都會被搭訕500遍！聞到就會上癮的3款香氣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香水是最能代表一個人的單品，從氣味中，就可以解讀出這個人的個性或是興趣、喜好，就像是穿上第二層肌膚一樣緊密、親密地與接觸，最近有幾支香味非常厲害，不但包裝超級美，香氣更是讓人聞過就難以忘懷，可以說是回頭率超高的單品，一定要入手。

GUCCI 仙之頌

GUCCI煉金士花園系列香氛運用復古的元素、繁複的花卉圖案設計，這次仙之頌就是運用粉紅色的包裝設計，金色的字樣以及粉綠色蝴蝶結，畫上香氛靈感來源於緬梔花，光是瓶身就讓人著迷；香味以緬梔花結合柔和的香草，述說著一個被人們永久遺忘的夢境，在一個仲夏夜晚，神話中的仙女躲在醉人的依蘭和性感的梔子花後，邀你去那香草遍野的異國他鄉，香甜又溫潤。

Dior 漫步曠野，40ml、售價3250元

就像漫步在義大利帕納瑞亞島，那從海邊吹來的風輕輕吹拂臉臉頰，恰到好處的陽光照射，溫暖了整個身體，靈感來自宛如在無花果樹蔭下小憩的時光，令人想起地中海的驕陽、熱情洋溢的柑橘果香與清新微風，香味明亮又帶有一點甜美的氣息。

紀梵希 訂製蕾絲禁忌淡香精 50ml、售價3,650元

穿上黑色蕾絲面紗的玻璃香水瓶，完美體現紀梵希女人大膽不羈風格，更添令人迷戀的神秘美感，結合橙花、森巴茉莉、夜来香等白色花束的清雅香氣，同時融入對比鮮明，源於香根草與廣藿香的大地氣息，白色花朵與暗黑香調的禁忌組合，宛如一封挑戰規則並擁抱自我優雅的邀請函。