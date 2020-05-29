胸前後背狂長痘怎麼辦？先搞懂2種成因　從預防方法下手

▲想露美背、性感肩線，先搞定背痘、胸前痘。（圖／翻攝IG@chuu_official、@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導

夏天就是最適合露背裝、短裙短版上衣的時節，但你是否也因為背痘、痘印叢生而不敢穿？痘痘除了會長在臉部，不少人的前胸、後背也都有痘痘肆虐的痕跡，皮膚科醫師指出，因為胸前和背部是身體皮脂腺較豐富的區域，出油較多，也易導致毛囊口堵塞，引發後面一系列的感染問題。

前胸後背的痘痘根據感染的病原體不同主要有兩類，治療的方式也不同，所以要先判斷自己身體的上痘痘屬於哪一種。

▲如果是跟臉部痘痘相同的一般型痤瘡，可用維A酸乳膏局部點塗。（圖／翻攝IG@leoniacosmetiques）

1.一般型痤瘡

第一類是和臉部痘痘相同，因丙酸痤瘡桿菌感染引起的痤瘡和毛囊炎，治療方式和臉部痘痘就是一樣的。如果發現前胸或後背有一些剛冒出的痘痘顆粒，可用一些維A酸乳膏針對局部點塗，但要注意的是，維A酸乳膏是光敏性的藥物，一定要在晚上使用。

如果想要更好的治療身上的痘痘，也可以使用水楊酸或果酸，幫助角質代謝、疏通毛孔。而若是前胸或背不痘痘非常多，光是塗抹外用藥膏效果不夠，這時可能要搭配一些口服抗生素藥物幫助炎症的消退，建議去皮膚科由醫師診斷，並在醫師的指示建議下進行服藥。

2.馬拉色菌毛囊炎

第二類則是因一種真菌—馬拉色菌在毛囊中的感染，導致的馬拉色菌毛囊炎。馬拉色菌是一種嗜脂性的酵母菌，在油脂分泌較多的局部容易存活，但馬拉色菌是條件致病菌，平常在健康人的皮膚上都有可能存在馬拉色菌，但不是一定會致病，通常是在身體的免疫力下降或者皮膚狀態較差的狀態下才會導致感染。而馬拉色菌毛囊炎和一般痤瘡的長相其實不太一樣，通常會是一個一個暗紅色的丘疹，而且不融合，摸起來會凹凸不平，非常明顯。

而馬拉色菌毛囊炎因為是真菌感染，治療方式和一般痤瘡是不一樣的，需要用到抗真菌的藥物，狀況較嚴重的人，還需要配合口服抗真菌的藥物，但這些藥物一定要在醫師的指導下使用，因為長期服用這種抗真菌藥物會影響肝臟功能，需要定期檢查。

▲兩種背痘都要注意身體清潔，並少穿緊身衣物、保持清爽。（圖／翻攝IG@heizlemakeup）

預防辦法

不管是一般型痘痘或是馬拉色菌毛囊炎，都可從一些生活習慣來幫助預防，像是防止過度出汗，盡量少穿緊身衣物，注意身體清潔，同時保持前胸後背的乾燥清爽等。如果你前胸後背已有冒過痘痘而留下一些色素性沈澱、痘疤，可利用果酸或水楊酸定期去除老廢角質，幫助色素代謝，同時還能預防痘痘的發生。

另外，因馬拉色菌毛囊炎的感染與身體免疫力有關，平時可多運動、保持健康飲食和作息，幫助提高自我免疫力，也能降低感染機率。

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