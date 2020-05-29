大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

▲活用化妝品，玩出彩妝的樂趣。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

你一定有外出忘記帶化妝包的窘況，該怎麼辦呢？其實彩妝品很萬能，擁有更多你不知道的用途，像是口紅可以當作腮紅，快乾掉的睫毛膏可以當作沒刷，以下彩妝還有意想不到的用途，一起來看看！

▲眉筆可描繪出淡淡陰影。（圖／翻攝自小紅書/小蘿卜，以下同）

1.眉筆可用來改唇形

一般來說修飾唇形都是用唇筆，沒想到咖啡色眉筆也可以這樣做，可以加強上唇的M字增加雙唇立體感，也可修飾下垂的嘴角，將嘴角邊緣微微向上拉，做出微笑線。

▲也可以當作眼影用。

2.透明唇蜜當作打亮

最近當紅的濕亮底妝，就可以靠唇蜜達成。將透明唇蜜當作打亮，塗抹在想要提亮的地方，像是雙頰或是太陽穴旁，如果想要更立體，可以在唇蜜再疊一層打亮霜。

▲護唇膏用途多多。（圖／Unsplash，以下同）

3.護唇膏用來卸唇妝

在外面想要換唇色怎麼辦？這時可以拿出護唇膏厚厚的抹在雙唇上，用以油溶油的方式就能輕鬆將唇色卸除，同時還可幫助滋潤雙唇。

▲蜜粉也可以用來洗刷具。

4.蜜粉當作睫毛底膏

有些女生的眼型特別容易沾染睫毛膏，特別是濕熱夏季更容易脫妝暈染，這時可以用小刷子沾取蜜粉在睫毛上打底，接著塗抹睫毛膏，不僅能防暈染更能增加眼妝持久度。

在 Instagram 查看這則貼文 【公式】Bifesta / ビフェスタ（@bifesta_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 2 日 上午 1:21 張貼

▲卸妝棉便利又好用。

5.卸妝棉卸全身

卸妝棉不只能卸臉上彩妝，就連身上的防曬也能卸得乾乾淨淨，價格可親，多用也不怕傷本。有時候為了避免色差，脖子也會帶一些底妝，這時卸妝棉就很好使用，大範圍卸妝超方便。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App