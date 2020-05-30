fb ig video ETtoday search mobile

日本推出超狂「吸頂燈投影機」、「聽話的電扇」　堪稱居家神器！

>

編輯／JJ　圖／翻攝自https://www.irisohyama.co.jp/https://aladdin.popin.cc/pages/spec-use

還記得先前曾經和大家介紹過日本「滅蚊神器」嗎？不僅要注重美觀更強調多功能性，令人不禁佩服日本人的無窮創意，近期日網上又出現了新奇的居家電器！漂亮的吸頂燈不稀奇，但是結合家庭劇院投影機功能的吸頂燈夠厲害了吧？另外，還有聽得懂人話的「聲控電扇」，懶懶的夏天真的超需要！

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

「吸頂燈」因安裝方便、容易清潔且美觀而受到許多家庭歡迎，不過光是照明是不夠的，日本「popIn Aladdin智能投影機」結合了吸頂燈照明＋投影機＋藍芽音響三種強大功能，如果你嚮往打造一個豪華家庭劇院，卻沒有空間擺放超大電視，這就是你的秘密武器了。「popIn Aladdin智能投影機」最早在2018年時問世，榮登家用投影機市場第一名，近期則宣布「popIn Aladdin 2」第二代即將於6月份發售。

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

「popIn Aladdin 2」配備了更強的特殊短焦鏡頭，即時家裡空間窄小，也能在短距離間投出大屏幕，最短0.85公尺便能成像40英寸投影，1.2公尺的安裝距離則可投出60英寸，且將調光功能擴大到100種明暗 X 100種色調，等於是可照出10,000種光線！可隨意自選4種常用光源並一鍵打開，相當人性化。揚聲器還可當作早晨鬧鐘，夜晚睡前也能設定自動播放助眠音樂，三合一設計的「popIn Aladdin 2」每一項功能都不馬虎，堪稱最夢幻的「居家神器」。

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

還記得《愛的迫降》裡會說話的電鍋讓他們嘖嘖稱奇，但是現在會發出聲音的電器已經不稀奇了，會聽人話的更厲害。日本電器品牌IRIS OHYAMA繼去年推出的語音控制LED吸頂燈和4K電視，於今年發佈了三款不同大小的「聲控電扇」，在安裝後就可以馬上使用語音操作，不用連接WIFI、也不用連接APP或是專屬遙控器，且識別語言的速度超快，簡單的開、關、增強、減弱、啟動轉向等功能，一秒鐘就能完成！風速沁涼強勁卻不會不舒服，夜間使用也非常安靜不打擾睡眠。

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

▲「聲控電扇」總共有三種大小可選擇。

▲日本居家神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本居家質感「滅蚊神器」。

►日本超美「滅蚊神器」來了！兩種實用功能，網大呼：好想要

►皮卡丘軟糖造型超Q！限定熱帶水果口味　4款不同萌樣都想收

關鍵字：

日本, 家電, 居家神器, 投影機, 家庭劇院, 電扇, 聲控電扇, 夏日
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮 小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱 低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材 木村拓哉帥氣溜狗照藏焦點！原來腳下這雙Nike大家都有 這件白T讓網美瘋狂發IG！簡單Logo混搭西外好時髦　還能當情侶裝 十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人 初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面