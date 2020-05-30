日本推出超狂「吸頂燈投影機」、「聽話的電扇」　堪稱居家神器！

編輯／JJ 圖／翻攝自https://www.irisohyama.co.jp/、https://aladdin.popin.cc/pages/spec-use

還記得先前曾經和大家介紹過日本「滅蚊神器」嗎？不僅要注重美觀更強調多功能性，令人不禁佩服日本人的無窮創意，近期日網上又出現了新奇的居家電器！漂亮的吸頂燈不稀奇，但是結合家庭劇院投影機功能的吸頂燈夠厲害了吧？另外，還有聽得懂人話的「聲控電扇」，懶懶的夏天真的超需要！

「吸頂燈」因安裝方便、容易清潔且美觀而受到許多家庭歡迎，不過光是照明是不夠的，日本「popIn Aladdin智能投影機」結合了吸頂燈照明＋投影機＋藍芽音響三種強大功能，如果你嚮往打造一個豪華家庭劇院，卻沒有空間擺放超大電視，這就是你的秘密武器了。「popIn Aladdin智能投影機」最早在2018年時問世，榮登家用投影機市場第一名，近期則宣布「popIn Aladdin 2」第二代即將於6月份發售。

「popIn Aladdin 2」配備了更強的特殊短焦鏡頭，即時家裡空間窄小，也能在短距離間投出大屏幕，最短0.85公尺便能成像40英寸投影，1.2公尺的安裝距離則可投出60英寸，且將調光功能擴大到100種明暗 X 100種色調，等於是可照出10,000種光線！可隨意自選4種常用光源並一鍵打開，相當人性化。揚聲器還可當作早晨鬧鐘，夜晚睡前也能設定自動播放助眠音樂，三合一設計的「popIn Aladdin 2」每一項功能都不馬虎，堪稱最夢幻的「居家神器」。

還記得《愛的迫降》裡會說話的電鍋讓他們嘖嘖稱奇，但是現在會發出聲音的電器已經不稀奇了，會聽人話的更厲害。日本電器品牌IRIS OHYAMA繼去年推出的語音控制LED吸頂燈和4K電視，於今年發佈了三款不同大小的「聲控電扇」，在安裝後就可以馬上使用語音操作，不用連接WIFI、也不用連接APP或是專屬遙控器，且識別語言的速度超快，簡單的開、關、增強、減弱、啟動轉向等功能，一秒鐘就能完成！風速沁涼強勁卻不會不舒服，夜間使用也非常安靜不打擾睡眠。

▲「聲控電扇」總共有三種大小可選擇。



▲日本居家質感「滅蚊神器」。



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