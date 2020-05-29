維密超模公開「減脂飲食6秘訣」　1個月−5kg瘦回S形纖腰好身材

▲維密超模Sanne Vloet 拍影片分享自己在1個月內瘦下5kg，恢復身材的減脂飲食。

編輯／Amanda 圖／翻攝sannevloet IG、youtube

來自荷蘭的超模Sanne Vloet，以一雙超逆天的大長腿聞名，也是近年來維多利亞的秘密（Victorias Secret）大秀中最有人氣的非天使超模之一。她平時很喜歡拍攝影片跟大家分享生活大小事，從彩妝保養秘訣到身材管理、運動、飲食等都在其中。近日她就在新影片裡分享，自己在1個月內瘦下之前發胖的5kg，變回原本的S形纖腰好身材，快來看看她是怎麼做的。

1.盡量自己料理三餐

外面的食物好吃，是因為調味重，很多都重油重鹹，易胖又不健康，所以如果可以，盡量自己在家下廚，吃自己料理的食物。

2.運用16/8間歇性斷食

這幾年正紅的間歇性斷食有多種執行方式，有隔天斷食、週間5:2斷食、16/8斷食法等，而她使用的是16/8斷食法，把每天飲食時間限制在8小時內，其餘16小時都不再吃東西，8小時的起始時間可依個人生活作息調整。

3.碳水放在早餐吃

她一天中只有一餐會吃碳水化合物，且會盡量選擇在早餐時吃。另外，要多吃雞肉、魚肉、豆類等，攝取足夠的蛋白質。

4.原始人飲食法

她利用「原始人飲食法」取代只攝取穀物、醣類的飲食方式，包含60%動物蛋白質和40%的植物，像是水果、蔬菜、堅果、豆類等，而這種飲食方法也很強調少吃加工食品，多吃原型食物、蔬菜水果。

5.覺得餓時先喝杯水

當覺得餓、想吃零食的時候，可以先喝一杯水看看自己是真的餓了，還是只是渴了。因為飢餓和口渴的生理狀態相近，加上處理飢餓和口渴感覺的大腦區域是同個位置，所以有時要分辨這2種信號可能會出現混淆，將口渴的訊號誤認為飢餓，進而吃進過多食物和熱量。

如果是真的餓了，那就吃點東西沒關係，但要選擇更健康的烹飪方式，而不是吃速食或垃圾食物。

6.每天喝很多水



喝水是非常重要的事，每天都要喝大量的水，讓身體保持充足水分，她甚至會在床邊擺3瓶水，隨時補充水分。

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