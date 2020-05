DR.WU攜手衝浪品牌ROXY，穿上比基尼讓你不怕豔陽曬

▲豔陽下大秀比基尼,抹上防曬乳才不怕曬黑又曬老。(圖/翻攝字IG/roxy_taiwan)

記者曾怡嘉 / 台北報導

不能出國,趁著豔陽去海邊大曬比基尼吧!醫美保養品牌DR.WU攜手衝浪品牌ROXY,首度跨界合作。即日起,只需於IG或FB分享夏日美照,就機會同時贏得DR.WU防曬乳(潤色款)和ROXY比基尼一套。

此外,6/1起至ROXY店櫃及官網購買波波UP比基尼,更可一次獲得DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水、杏仁酸亮白煥膚精華18%...等明星商品試用包,讓你秀身材同時也呵護肌膚。

▲DR.WU 全日保濕防曬乳 (潤色款) ,SPF50+,30ml,800元。

近來許多防曬都推出潤色款,主打外出一個步驟就能做好防禦且同時保有好氣色,DR.WU全日保濕防曬乳(潤色款),能長效阻絕UVA與UVB,全面預防曬黑與曬老,超輕盈水凝乳質地,清爽好推勻,不泛白、不致痘、不致敏,更添加獨特礦質粉體,迅速提亮暗沉膚色。

▲保養品排和服裝品牌聯名T恤,很有亮點。

深受年輕人喜愛的韓系美妝品牌innisfree、今年相繼與迪士尼及曼陀珠推出限定商品之後,即將攜手電商服飾品牌PAZZO推出聯名商品,這次以品牌的漢拏山柑橘C亮白系列為發想,將超可愛的柑橘實體化,首度推出聯名T-shirt及抱枕。

T-shirt前胸口有可愛的innisfree漢拏山柑橘圖樣,背後有英文字句「Every summer comes with the feeling of bright」預告著充滿活力的夏日即將到來!共推出純淨藍、奶油橘和優格黃,三款顏色可以選擇。

除了上衣外,最吸睛的就是超可愛柑橘抱枕,總是掛著微笑的小柑橘,替煩悶的生活添點正能量,抱枕為台灣製造,柔軟棉花加上質感面料,當靠枕或午睡枕也非常合適。

