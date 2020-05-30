DR.WU攜手衝浪品牌ROXY，穿上比基尼讓你不怕豔陽曬

▲豔陽下大秀比基尼，抹上防曬乳才不怕曬黑又曬老。（圖／翻攝字IG/roxy_taiwan）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不能出國，趁著豔陽去海邊大曬比基尼吧！醫美保養品牌DR.WU攜手衝浪品牌ROXY，首度跨界合作。即日起，只需於IG或FB分享夏日美照，就機會同時贏得DR.WU防曬乳(潤色款)和ROXY比基尼一套。

在 Instagram 查看這則貼文 ROXY TAIWAN（@roxy_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 3:12 張貼

此外，6/1起至ROXY店櫃及官網購買波波UP比基尼，更可一次獲得DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水、杏仁酸亮白煥膚精華18%...等明星商品試用包，讓你秀身材同時也呵護肌膚。

▲DR.WU 全日保濕防曬乳 (潤色款) ，SPF50+，30ml，800元。

近來許多防曬都推出潤色款，主打外出一個步驟就能做好防禦且同時保有好氣色，DR.WU全日保濕防曬乳(潤色款)，能長效阻絕UVA與UVB，全面預防曬黑與曬老，超輕盈水凝乳質地，清爽好推勻，不泛白、不致痘、不致敏，更添加獨特礦質粉體，迅速提亮暗沉膚色。

▲保養品排和服裝品牌聯名T恤，很有亮點。

深受年輕人喜愛的韓系美妝品牌innisfree、今年相繼與迪士尼及曼陀珠推出限定商品之後，即將攜手電商服飾品牌PAZZO推出聯名商品，這次以品牌的漢拏山柑橘Ｃ亮白系列為發想，將超可愛的柑橘實體化，首度推出聯名T-shirt及抱枕。

T-shirt前胸口有可愛的innisfree漢拏山柑橘圖樣，背後有英文字句「Every summer comes with the feeling of bright」預告著充滿活力的夏日即將到來！共推出純淨藍、奶油橘和優格黃，三款顏色可以選擇。

除了上衣外，最吸睛的就是超可愛柑橘抱枕，總是掛著微笑的小柑橘，替煩悶的生活添點正能量，抱枕為台灣製造，柔軟棉花加上質感面料，當靠枕或午睡枕也非常合適。

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