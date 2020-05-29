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初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

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▲初次約會不出錯的6個聊天話題。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

就算有過戀愛經驗，跟新對象的初次約會還是會讓人興奮又緊張，尤其雙方還不熟的狀況下，最怕彼此沒話題，場面尷尬冷冰冰，下一次約會還可能因此無望。想讓約會不冷場，輕鬆打開雙方話匣子，以下這6個話題就是不容易出錯的好選擇。

1.最近上映的熱門電影

看電影是很大眾化的休閒活動，所以對大多數人來說都是容易接續的話題，像是「你看過那部電影了嗎？」「聽人家說那部《XXXXX》很好看」等來開頭，或是換成最近比較大眾化的熱門事件、書籍或網路影音等，也都是拉近兩人距離的好方法。一旦遇到對方感興趣的內容，他就會很有興趣參與話題，發表自己的看法，可以趁機了解對方喜好和自己是否相近。

▲初次約會不出錯的6個聊天話題。（圖／翻攝unsplash）

2.共同朋友相關之事

一個成功的話題就是要把內容放在兩個人都感興趣的範圍內，這樣能避免一個人自high，而另一個人覺得無趣但又得給回應的狀況。聊到兩個人都熟悉的事物，能讓雙方變得更輕鬆自在，氣氛變得更自然。如果有共同朋友，藉由適當聊一些關於朋友的事，是很好的選擇。

3.稱讚對方的穿著造型

關於打扮穿搭方面，大部分女生比男生更關注，對於初次見面的人，你可以找出一個地方來讚美，像是「你的外套好好看」「你好適合這個髮型」等等，從穿著打扮來稱讚是最安全的一句話，還能讓對方感到被肯定的欣喜，連帶著也會對你有更多好印象，而且因為這次被稱讚了，所以下次約會他更會認真打扮，不想漏氣。

▲初次約會不出錯的6個聊天話題。（圖／翻攝unsplash）

4.有點假設性的聯想話題

如果能聊到讓人產生聯想的話題，談話內容就會變得更豐富，也可以從中互相了解雙方的興趣嗜好、性格脾氣等，像是「如果要去旅遊，你想去哪裡？」「如果可以休息幾年，你想做什麼？」等，可以讓人自然說出想去的地方、去過的地方、曾經遇過的趣事等，討論起來不僅有趣，還能延伸新的話題。

5.工作上的趣事

談論工作中遇到的事，可幫助雙方了解彼此的工作內容，也能從側面意識到對方對工作採取的態度，進而對他的個性、理想或追求有個大致了解。職場話題是個能輕易獲得共鳴、打破冷場的好主題，只要聊到工作甘苦談，就容易引起討論，但一開始最好還是先以有趣的事件為主，免得給人愛抱怨的印象。

▲初次約會不出錯的6個聊天話題。（圖／翻攝unsplash）

6.學生時期的回憶

每個人都一定經歷過的學生時代，是個讓對方瞭解自己的好機會，可以透過這個話題尋找兩個人共通點，像是校園內的奇特傳聞、參加過的社團、或是學生時期發生過的糗事等等，能開啟很多話題。一起回憶當學生時的樂趣和美好，又能找到彼此生活中共同的部分，氣氛自然就會變得輕鬆又有趣。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 約會, 初次約會, 話題, 冷場, 尷尬, 約會話題
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