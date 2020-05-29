陳庭妮領狗女兒海邊踏浪　背鳳梨包可愛爆炸　

▲陳庭妮日前趁天晴帶愛犬到海邊玩，猶如拍時尚大片。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

連日大雨讓人都快發霉了，陳庭妮慶幸日前趁著短暫放晴，帶著兩隻愛犬到海邊補充維他命，她穿著白色蕾絲背心搭迷你丹寧褲，與狗女兒一起踏浪的畫面，猶如拍時尚大片，尤其她背的紐約品牌Kate Spade黃色鳳梨包，增添夏日歡樂味道，網友大讚人美包可愛，她回應：「我也好喜歡。」

▲陳庭妮背紐約品牌Kate Spade鳳梨包贏得好評。

名模出身的陳庭妮，到海邊玩耍穿搭依然時尚，耳際點綴C字耳環、疊搭3條項鍊，同時佩戴卡地亞（Cartier）209,000元JUSTE UN CLOU手環、193,000元Love手環與銀手鍊，配上草編帽、Kate Spade可愛的鳳梨包，親自示範踏浪的完美造型。

▲海邊踏浪也要時尚，陳庭妮疊戴3條項鍊，也搭配卡地亞193,000元Love手環、209,000元Juste un Clou釘子手環與銀手鍊。



懂得愜意過生活的陳庭妮，不忘在沙灘鋪上野餐墊，擺上愛看的書，也洩露了愛用的YSL粉餅，她隨手拍都是有質感的IG美照，告訴大家夏天的腳步近了！

▲在沙灘鋪上野餐墊，陳庭妮洩露愛用的好物包括鳳梨包、YSL粉餅。