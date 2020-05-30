6月首次登台！FENDI 「咖啡廳」打造客製化包款，光提柄就有25種

記者鮑璿安／台北報導

FENDI Peekaboo Bar結合精品店與咖啡廳的創新模式掀起討論，並提供經典包款Peekaboo客製化服務，光是手柄就有25種款式可以挑選，一路風靡日本東京、莫斯科，現在正登陸義大利，未來這股熱潮也將席捲台灣，品牌宣告六月將首度來台，別錯過訂製個性化Peekaboo 包的機會！

▲FENDI Peekaboo Bar預計6月首次登台，提供個性化Peekaboo訂製服務。（圖／品牌提供）

Peekaboo 成為FENDI 旗下經典包款，在2009年誕生，至今也有將近10年歷史，大面積皮革搭配簡潔輪廓與纖長手柄，輕鬆擄獲各個年齡層女性芳心，Peekaboo Bar更是結合咖啡廳與精品店氛圍，白色霓虹燈的招牌遇上玻璃和金色裝飾，營造出現代感氣息。為提供Peekaboo訂製服務，包款3大重點元素包身、提柄及背帶都可以個性化挑選，包身有二十多種材質，其中包括小牛皮和漆皮；可拆式提柄有25種款式，包括樹脂皮革和閃亮飾面，另有7種背帶，讓消費者能自由表達個人風格。

▲光是可拆式提柄就有25種款式、7種背帶挑選，（依序）Mini Peekaboo綠色NT$248,900；粉色NT$122,900 。（圖／品牌提供）

此外，Mini Peekaboo 包款的 Defender 保護套特別採用緞面材料和大膽顏色，展現春夏交接的活力氣息，還能加上消費者挑選的姓名縮寫字母，出門絕不會撞包。另外好消息是， Peekaboo Bar繼東京、莫斯科、義大利巡迴後，確定將於6月首次登陸台灣，屆時民眾也可以跟上熱潮，訂製個性化Peekaboo 包款。

同場加映

香奈兒 四款黑色經典包與皮革箱

▲四款黑色經典包與皮革箱 NT$855,000。

近日掀起話題的包款香奈兒「四款黑色經典包與皮革箱」，俐落的四方菱格紋箱中央點綴了雙C釦環增添質感，開蓋後可見Boy Chanel、Classic、2.55、Gabrielle包款夢幻集結，被整齊收納在皮箱中，一次便可購齊四大經典小香包與皮箱，奢華度難以想像。

Salvatore Ferragamo STUDIO

▲Salvatore Ferragamo STUDIO，焦糖色NT$123,000。（圖／品牌提供）



Salvatore Ferragamo STUDIO包款是品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店，於2018年為品牌設計的首款包款。STUDIO包身飾有閃亮的Gancini釦飾，大面積皮革打造，並賦予多樣化色彩詮釋。

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