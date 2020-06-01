朴敏英曬「青木棕」新髮色！5個不用漂的類似款　黃肌染完超顯白

朴敏英最近在IG上新po出的髮色「青木棕」，不只是韓國2020的大勢髮色，更是一款不用漂又超顯白的髮色～褪色後還會帶有很仙的霧灰感，因此超受韓妞歡迎！以下就推薦5款黃肌必染顯白髮色，讓你不傷髮質就能擁有持久的神仙髮色！

不用漂顯白髮色推薦1：青木棕

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 上午 5:47 張貼

第一款就是朴敏英的青木棕髮色！這款髮色帶有微微的青灰色，所以在室內會有很漂亮的霧感，在室外時青棕色則會變得更明顯～是一款非常顯白又活潑的髮色，還不會褪成俗氣台妹金，不只韓妞喜歡，也是日妞很愛的髮色！

在 Instagram 查看這則貼文 上西星来（@seira_jonishi_tpd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 29 日 上午 3:37 張貼

不用漂顯白髮色推薦2：亞麻棕

在 Instagram 查看這則貼文 sayuri （@lily.s_y）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 24 日 上午 7:42 張貼

第二款就是不管怎麼染都不退流行的亞麻棕色～這款髮色是以棕色調為基底，搭配有微霧感的亞麻色，所以這款髮色非常適合亞洲黃肌染！不僅染完很顯白，素顏也不奇怪～在陽光下還會有很漂亮的金色髮絲光！

不用漂顯白髮色推薦3：焦糖棕

在 Instagram 查看這則貼文 전소미（@somsomi0309）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 上午 1:32 張貼

焦糖棕也是今年韓國的大勢髮色～甚至有許多韓星都換上這款髮色！不只因為這款髮色的焦糖感會給人甜甜的少女感，比起一般的棕髮色，焦糖棕看起來更明亮、更減齡～而且因為是橘棕調髮色，所以很襯黃肌的膚色！

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 下午 11:57 張貼

就連《夫婦的世界》最美小三韓素希，最近都換上這款髮色！看起來不會死氣沉沉又很清純～

不用漂顯白髮色推薦4：奶茶棕

在 Instagram 查看這則貼文 カネタカズキ 美容師（@kaneta.hair）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 上午 2:02 張貼

奶茶棕也是近年非常流行的髮色～這款髮色比起前幾款更加溫柔，如果想要看起來更有混血感，可以請設計師將奶茶色調的比例調高，如果喜歡低調一點的髮色，可以選擇棕色調多一點，兩款都很顯白，而且染完女人味爆棚～

在 Instagram 查看這則貼文 KOMAKI（@komakii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 4:06 張貼

不用漂顯白髮色推薦5：可可棕

在 Instagram 查看這則貼文 KOTONE（@kotone_kuno）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 4:13 張貼

最後一款是日妞很喜歡的可可棕髮色！這款髮色是很自然又減齡的溫柔可可調～看起來很有氣質，又有少女嬌羞感，是一款超級招桃花的髮色！而且這款髮色會帶有點奶奶的色調，就算褪色之後也會變成很仙的甜茶色！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@kotone_kuno、@rachel_mypark

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