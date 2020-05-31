韓素希減肥偷吃炸雞不復胖！平時掌握3技巧　一樣能維持好身材

《夫婦的世界》迎來結局，不僅收視再次創紀錄，劇情引起各方網友熱烈討論，因劇爆紅的最美小三韓素希，也成為時下韓妞最愛的美女範本！

除了韓素希同款髮色、髮型，私下穿搭讓人爭相模仿，身材管理方式也十足讓人關注！幾日前韓網就瘋傳她和健身教練的可愛對話，討價還價也想吃炸雞、泡麵的模樣實在是可愛到不行！

對話中，韓素希和教練抱怨：「每餐只吃雞胸肉的話根本活不下去啊！」她更討價還價說自己今天一定要吃草莓夾心派。教練則即時回覆：「如果每次都吃雞胸肉，還可以理解，但妳明明都只吃炸雞啊。適量地吃然後遠離酒吧！」這時的韓素希超幽默回覆：「你的訊息傳送失敗。」

另一段對話韓素希對教練說：「我要吃飯！」教練便安撫她（猜測是制定的減肥餐單）：「那也是飯啊。」結果韓素希居然傳了一張「泡麵照」，任性調皮的模樣讓網友直呼：「這減肥煩惱超真實！」

但更讓編好奇的是，韓素希是如何平衡口腹之慾和減肥，讓她吃完高熱量美食後還能又維持姣好身材？話不多說～讓我們一起看看韓素希的身材管理秘訣吧！

韓素希減肥技巧1：飲食管理

韓素希在過去的受訪中就提到，減肥方式和其他人沒有不同，就是盡量遠離高熱量食物，和高鹽分容易水腫的食物。雖然有時候會忍不住偷吃美食，但多數時間仍是遵守教練安排的減脂餐。

此外，近日前韓素希在IG上開了短直播，邊吃東西邊和粉絲互動。但網友卻發現，韓素希吃一口食物咀嚼了快一分鐘，是標準的細嚼慢嚥呀！細嚼慢嚥不但有利於腸道吸收，也能欺騙大腦已經達到飽足感，是簡單但效果十足的減肥小技巧呢！

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韓素希減肥技巧2：定期健身來維持身材

想維持誘人好曲線，運動不能少。韓素希會定期去健身房訓練，強化自己的核心肌群，這樣一來能有更好看的身材曲線，二來基礎代謝率也會隨著肌肉量增加而被提高，也就不容易隨便吃就變胖。

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雖然運動完（被健身教練摧殘完？）就會累癱，但還是持之以恆做運動。

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另外，韓素希也說，睡前的她會盡量不滑手機，取而代之的是多做伸展運動，既能放鬆一整天疲憊身心，也可以讓體態曲線更好看。

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以下～韓國健身教練Babebani也分享幾款，適合睡前做的全方位瑜珈和瘦身動作，助眠同時也能幫助我們擁有好身材！一起試試看吧～

在 Instagram 查看這則貼文 BARREL FIT 배럴핏（@barrel.fit）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 6:00 張貼

全方位瑜珈1：芭蕾伸展

這三個動作連貫一起做，瘦身效果更好唷！第一個動作芭蕾伸展，先讓我們雙腳一前（左）一後（右）盤腿。接著吐氣，右後腿向側邊伸直，左手手肘稱地、右手努力向前水平伸直。單邊動作5次後，換邊做。

全方位瑜珈2：側身抬腿

預備動作和芭蕾伸展很像，但我們固定盤在身體前的左腿和左手肘稱地，且手肘必須保持垂直。運動時，抬起右腿並用右手指尖輕輕觸碰到膝蓋，爾後再回到伸展姿勢。記得動作是連續的，如果想增加難度我們可以逐漸加速，同時右腳不要碰到地面（或是輕輕碰到就馬上抬起來～）。單邊動作10次後，換邊做。

全方位瑜珈3：陀螺棒式

最後，是結合了側身棒式和轉體的運動，燃脂效果超厲害！預備動作類似側身棒式，但我們雙手抱頭，腳尖併攏且微微離地。運動時，我們利用核心力量讓身體旋轉到另外一側。特別留意的是，轉到正面時雙腳是往上的，這樣施力也會比較順暢唷！

>> 影片可以看教練示範！右滑可以看分解動作～

在 Instagram 查看這則貼文 바베바니 바니홈트（@babebani）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 下午 5:29 張貼

韓素希減肥技巧3：睡眠品質很關鍵！

最後，韓素希也表示自己非常注重睡眠品質唷！她解釋自己會盡量睡眠充足，且睡前不滑手機。許多研究也指出，睡前使用手機等3C產品，其中的藍光不但會影響我們睡眠品質、容易失眠，還會讓肌膚造成傷害！所以睡覺前遠離這些電子產品，對於我們的保養是有顯著好處的。

讓我們把這些小技巧學起來，複製素希歐膩的美貌吧！

文／美人圈 圖／翻攝自NAVER（韓素希限時動態 截圖）、IG@babebani

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