《誰是被害者》張孝全戲外造型帥炸！林心如也巧穿「這牌西裝」拍美照

▲張孝全出演《誰是被害者》掀起話題，日前換上輕便西裝亮相帥出新高度 。（圖／品牌、Netflix提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣懸疑劇《誰是被害者》自4月上線以來就頗受關注，男主角張孝全在劇中飾演鑑識人員讓演技再攀高峰，日前他換上一身Brunello Cucinelli俐落格紋西裝亮相，與劇中沉悶色系產生極大反差，連客串的林心如也巧合換上同牌外套，掀起劇迷熱議。

▲張孝全卸下劇中鑑識人員身份，換上Brunello Cucinelli灰藍條紋半雙排扣西裝外套，NT$122,000。（圖／品牌、Netflix提供）

《誰是被害者》劇情高潮跌宕，為迎合鑑識人員身份，男主角張孝全在劇中造型也較為沉悶，日前他出席公開採訪就換上Brunello Cucinelli灰藍條紋半雙排扣西裝外套，與劇中產生極大反差，衣著特殊的粉筆條紋不顯枯燥，亞麻材質的布料更是遊走於休閒與正式之間，下身搭配深色丹寧褲讓整體造型更有層次感，只見張孝全健身有成，精壯手臂線條完美流露，即便當爸帥度也絲毫不打折扣。換一套造型，則以俐落剪裁的淺灰色套裝打造正式感，通過中央整齊的白色排扣點綴，張孝全在內襯搭配深藍色翻領上衣，率性不失穩重。

▲在同劇客串的女星林心如也運用同牌西裝外套搭配丹寧褲彰顯率性氣息，女裝丹寧褲 NT$44,100 。（圖／品牌、Netflix提供）

而同劇客串的女星林心如一頭齊肩直髮展現俐落度，不約而同換上品牌沙色西裝外套，通過袖口反折打造豐富視覺效果，內搭則選用富有異域風情印花（Exotic Print）的背心，在質輕的真絲布料中融入了民族以及自然元素，雖是正裝卻十分活潑。品牌本季除了經典喀什米爾羊絨單品外，色系更注入了櫻桃紅、山楂紅、海軍藍等為夏季帶來一絲涼意，不論像是張孝全、林心如以西裝外套搭配丹寧褲的混搭風，或是直接以全套的正裝式搭配都十分亮眼。

同樣出演《誰是被害者》的許瑋甯私服風格卻截然不同，身兼香奈兒彩妝形象大使的她，日前PO出穿著CHANEL Logo T恤搭配大勢包款CHANEL 19出鏡，該包款除了是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）攜手的最後大作，大菱格紋車縫、皮穿鏈雙C環釦，三色金屬與皮革交錯編織的長鏈帶，還有圓弧的鏈帶握把成為亮點，不論是一手托起或是斜背肩背都能滿足，許瑋甯更是與包款親密自拍多張，可見喜愛程度。