Dior羅盤玫瑰珠寶添日月圖案　兩面戴都美

▲防疫期間Dior推出珠寶創意總監Victoire de Castellane與迪奧先生居家烘焙插畫，冰箱上點綴羅盤玫瑰珠寶。（圖／Dior提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Dior於居家防疫期間，推出珠寶創意總監Victoire de Castellane與品牌創辦人迪奧先生的可愛插畫，描繪兩人在家看電影、運動、烘焙模樣，背景點綴的小珠寶全出自被視為幸運符的ROSE DES VENTS 羅盤玫瑰珠寶系列，近日再推新款，結合Rose Céleste日月星辰元素，讓時尚迷輕鬆挑選喜愛的符碼當幸運物。

▲Dior Rose des Vents Rose Celeste 黃K金耳環，正反面都精緻，215,000元。



▲結合星星、月亮與太陽元素的Dior Rose Des Vents Rose Celeste黃K金短項鍊，326,700元。



Dior羅盤玫瑰系列新款手鍊、耳環及項鍊結合兩種圓章設計，Rose Céleste 圓章一面是黃金鏤雕的太陽，另一面為星月圖案，與黑瑪瑙與白色珍珠母貝打造的 Rose des Vents八芒星圓章相呼應，雙面佩戴皆迷人；而單純星芒設計的款式，增添鑲嵌祖母綠、孔雀石、珍珠母貝與鑽石多層次項鍊，以及飾以青金石羅盤玫瑰的手鍊戒與耳環，壯大系列陣容。

▲Dior Rose Des Vents羅盤玫瑰多層次黃K金項鍊，3,100,000元。



▲Dior Rose des Vents羅盤玫瑰青金石黃K金手鍊戒（左）320,000元，青金石黃K金耳環470,000元。



香奈兒（CHANEL）對於星星也十分著迷，源起自香奈兒女士1932年首次發表高級珠寶系列，推出無扣頭的六尾彗星項鍊展現她對星星的喜愛，她曾說：「我要以群星裝扮女人。」彗星從此成為品牌經典之一，創作不少適合日常佩戴Comète珠寶，款式包括拖著長長尾巴的彗星項鍊與戒指、點綴珍珠的個性耳扣等。

▲香奈兒靈感源自彗星Comète系列新款Etoile Filante項鍊，290,000元。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）



▲香奈兒Comète Perlée珍珠鑽石耳扣（左）300,000元，Etoile Filante鑽戒439,000元。

