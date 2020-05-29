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Rain新畫報裸上身秀肌肉超養眼　李棟旭濕髮造型魅惑指數滿點

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記者王則絲／台北報導

南韓知名男星Rain（鄭智薰）早期與宋慧喬合作浪漫喜劇《浪漫滿屋》紅遍亞洲，在今年疫情居家抗疫期間經過密集訓練瘦了10公斤，恢復到出道時的身材，近期更大秀性感腹肌、胸肌登上韓版《BAZAAR》雜誌6月號；而同樣人氣爆棚的李棟旭歐爸，則是以魅惑的濕髮造型登上韓版《W》6月號封面。

Rain日前在IG上秀出裸上身舞蹈片段，精瘦身材與結實腹肌令粉絲們狂流口水，以37歲不老之姿重拾「亞洲舞王」封號，不僅一點都沒有變老，透過嚴格的自我飲食控管與魔鬼運動，3個月內瘦了10公斤，以最精實的完美體態登上雜誌。

第一張透視風黑色裝束就讓少女們大飽眼福，網紗襯衫下的肌膚一覽無遺，第二張更乾脆把襯衫褪到手上，大秀胸肌、腹肌，還有超難練的鯊魚線，性感到不行，雖然已經37歲了，臉上也看不出歲月痕跡，招牌單眼皮依然勾魂。照片釋出粉絲大呼：「太不科學了。」、「誇張帥！」、「金泰希好幸福喔。」但也有網友關心：「臉頰都沒肉了，有點太瘦。」

看完肌肉派的性感Rain，接下來看到陰柔風格的大帥哥，白皙到令女生都嫉妒的李棟旭歐爸近期也為雜誌拍攝了一組養眼大片，穿上藍色襯衫、條紋襯衫或是清新米色系的服裝，以自然陽光襯托出夏日氣息，代言CHANEL BLEU系列香水，雖然這次沒有秀肌肉，但是每張照片撫媚迷濛的眼神都令人忍不住直呼：「太犯規了！」而且這種由下往上拍攝的萬惡角度，李棟旭卻能完美駕馭，反而散發陣陣魅惑的性感氛圍。

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