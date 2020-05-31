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IU、泫雅都愛老爹鞋！女星教你5種搭配法　修飾腿型又長高

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老爹鞋對於許多短腿、肉肉大象腿是救星般的存在！因為本身鞋型像船一樣厚又高，不只能心機的增加身高，大份量感的鞋款更視覺上修飾腿型，讓雙腿看起來較纖細！

不過老爹鞋究竟怎麼穿修飾能力才最高，時髦且沒有邋遢感呢？讓我們一起往下看女星們的老爹鞋穿搭範本，和她們學穿搭技巧吧！

老爹鞋穿搭技巧1：不當百變花燈，統一色系最時髦

對於穿搭沒靈感？把整身的色調統一起來不會錯！色調統一可以簡單的讓穿搭有協調性。舉例來說，像曾之喬這般決定一個主軸顏色（人見人愛的奶茶色！），接著在奶茶色上做深淺濃淡的變化，概念簡單但時髦度滿分。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

或是像侑菲，選擇了俏皮的粉色來做變化，即便加入了看似難駕馭的螢光元素，都不會覺得突兀、不變七彩花燈。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

一般來說，黑跟白是絕對不失敗的經典選擇。但IU的搭配就很有巧思，把比較重的黑色放在上身，再搭配上比較輕盈的白色褲子，並用白色老爹鞋和下身呼應，既能視覺延長長高，同時避免深色把嬌小的身材吃掉，讓整個人看起來沉重、沒精神。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

老爹鞋穿搭技巧2：裙子＋老爹鞋，剛剛好的甜美可愛

裙子和老爹鞋，是這個春夏最時髦的穿搭方式！裙子的種類也不限制，能展現身材優點的款式就是首選！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

IU這款洋裝制服感十足，搭配上收腰設計讓曲線更明顯，避免看起來像顆肉粽！而若隱若現的老爹鞋幫她增加了身高，下身比例也不知不覺間被拉長許多～

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

如果是一般軟料洋裝，可以試著外加上一件夾克或是風衣外套，透過兩件式層次找到腰線，最後再用老爹鞋的份量感把小腿形狀視覺修長變小，避免五五身材。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

想成為街頭焦點，這個組合要筆記！一件大學T或是帽T，下身配上百摺長裙（而且是要有特色、不論螢光、金屬光還是特殊材質的百摺長裙都可以！）最後穿上老爹鞋，就能大玩時髦潮流元素，同時遮蓋掉梨形身材！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

熱巴這個穿法很厲害！她的洋裝呼應了鞋子上的元素：黑白色和切割棋盤格，讓造型上很有一體性，但焦點又很明確。技巧應用上，我們可以先選一個單品作為主軸，好比說有線條帥氣設計的老爹鞋，爾後再用鞋面上的線條、條紋元素來做上身下擺的搭配，簡單超有型！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

老爹鞋穿搭技巧3：牛仔褲買一百條都不出錯

參觀任何女星、潮模、服裝老師的衣櫃，都能發現一大疊一大疊的牛仔褲！牛仔褲不但穿起來舒適，也能簡單凸顯鞋款的設計優點。好比說，泫雅一身黑又穿上寬版牛仔褲，這樣的整體極簡色穿搭恰好給了螢光黃的鞋款很棒的伸展舞台，讓眾人目光自然聚焦到老爹鞋上。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

這個穿搭方式大學生感十足，年輕、流行但不浮誇！穿搭概念也不難掌握，直筒的寬牛仔褲舒適又隱藏肉肉粗腿，但小露出腿中最纖細的腳踝，來避免變哆啦a夢身材。最後是一雙百搭經典款老爹鞋，讓整個人高挑、活力起來！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

老爹鞋穿搭技巧4：運動風，鞋款花樣是關鍵

運動風穿搭近幾年非常流行，它自成一種率性風格，讓舒適度和時髦度兼具，也讓跑褲、運動上衣、下身都不再侷限於特定地點，不運動也能穿上街！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

最方便不失敗的運動風穿搭，絕對非「整套」莫屬！從頭到尾一個系列，看起來活力充沛～

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

喜歡這類風格的人，鞋款上通常會選基本素色和耐看款式為主，讓百搭度提高、穿搭不總是被衣服搶風頭。好比說，太過戲劇化的鞋子就不適合新手，不容易駕馭，穿搭也有所侷限。

李多熙這樣的黑白配，是運動風中點名率最高的穿法，雖然顏色簡單可仔細看單品間的層次非常多，黑灰白交錯避免了枯燥乏味。

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

而韓藝瑟的穿搭就相對看起來活潑有朝氣！一身的珊瑚粉色可愛到不行，鞋款也有主軸色的呼應！最棒的是，鞋子的水藍和珊瑚拼色並不會太搶光芒，隔天想換風格、素T＋牛仔褲來配鞋子，時髦氣息也絲毫不減少！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

老爹鞋穿搭技巧5：最心機的穿搭，下半身失蹤！

穿上超寬大、男友風的上衣後遮著屁股，露出大面積的白皙美腿，所形成的「下半身失蹤」穿搭方式，是男生們公認最心機、最誘人的穿搭技巧！

▲女星老爹鞋穿搭。（圖／美人圈）

但比起穆勒鞋、小白鞋這類份量感較輕的鞋款，下半身失蹤穿搭法更適合老爹鞋！原因在於，分量小的鞋款會讓我們腿型變成一直線，如果是粗腿就會從頭粗到尾；但船一般沉重感的老爹鞋，視覺會和腿的寬成對比，相比之下腿就變細了。

舉個例子來說，同個女生站在高大男生旁邊拍照，看起來就很嬌小；但和女生群拍照看起來就原形畢露，是矮是胖都難被修飾的感覺是一樣的～

鞋櫃中還差一雙鞋的你，讓我們（再繼續？！）一起入手人見人愛、神百搭的老爹鞋吧！

文／美人圈　圖／翻攝自NAVER/DAZED、微博＠Awesomethings、＠PO原创定制

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

老爹鞋, 穿搭, 鞋子, 球鞋, 女星, IU, 泫雅
fashion.net

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