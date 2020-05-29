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網揭「高機能化妝水」6用法　悶熱夏季用剛剛好

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▲▼網揭「高機能化妝水」6用法。（圖/翻攝自IG）

▲夏季善用高機能化妝水，讓肌膚透出光。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

悶熱夏季正是「水保養」的好時機，清爽同時不怕帶給肌膚多於負擔，無論是日常擦拭、濕敷，又或是搭配韓妞最愛的「七水保養法」，都能讓肌膚紋理變細緻。日前在Dcard、PTT瘋狂洗版的IPSA流金水，也被網友發現多達6種的隱藏用法，一起來看看。

▲▼網揭「高機能化妝水」6用法。（圖/翻攝自IG）

▲IPSA 流金霓彩組，3,400元。（美膚微整機能液 x3 ，加贈化妝棉50入、 流金水迷你隨身組(迷你隨身分裝瓶+化妝棉4入）

高機能化妝水真的只能用來濕敷嗎？日前網路上瘋傳IPSA流金水的多用途，引起鐵粉們熱烈討論度，學會活用就能一瓶抵多瓶，家中若有閒置的化妝水，確認成分溫和不致敏後，也可以拿來試試看喔！

用途1.日常輕拍

日常保養可以搭配化妝棉輕拍全臉，建議先順著肌膚紋理擦拭，接著再拍上會更好。

用途2.自製面膜

夏日保養首重清爽不黏膩，流金水清爽質地相當適合濕敷，5分鐘迅速達到面膜效果，敷後的肌膚改變看的見、

途3.行動補水

夏天到來，無論是待在冷氣房或在外曝曬，肌膚都會乾燥敏感，可以將化妝水分裝迷你噴霧瓶，隨時都能解肌渴鎮定肌膚。

用途4.局部急救

化妝棉沾溼後，妝前或是保養時針對不穩定區域局部濕敷，能迅速補水穩定肌膚，遠離脫皮與泛紅。

用途5.收斂冰鎮

化妝棉浸溼後放入乾淨空罐或密封袋中再冰入冰箱冷藏室，曬後取出濕敷能冰鎮肌膚並收斂毛孔，肌膚沁涼超舒適。

用途6.擊敗痘痘

成分溫和完全不添加酒精，當痘痘或粉刺即將冒出時，濕敷於面皰紅腫處能迅速改善。

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▲▼網揭「高機能化妝水」6用法。（圖/翻攝自IG）

▲ALBION 健康化妝水N，330ml，2,800元。

▲▼網揭「高機能化妝水」6用法。（圖/翻攝自IG）

▲Jurlique 進化前導露，150ml，2,150元。

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關鍵字：

高機能化妝水, 用法, 隱藏用途, 夏季保養
fashion.net

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