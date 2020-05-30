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木村拓哉帥氣溜狗照藏焦點！原來腳下這雙Nike大家都有

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編輯／Duke

今年5月戲劇天王木村拓哉正式開通IG帳號，立刻吸引上百萬粉絲追蹤，身為潮流始祖的他，分享個人生活同時也曝光不少罕見單品，像是2015年Supreme與Jordan Brand合作打造的絕版T-Shirt。不過，最近一張溜狗的照片出現，不僅展現天王平易近人的一面，也讓粉絲可以輕易拉近與偶像的距離。

▲木村拓哉NIKE球鞋。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak、Nike官網、GOAT）

▲木村拓哉早年帶起許多流行。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak）

近日木村拓哉表示「原本帶著兩隻狗狗出門散步，但是突如其來的大雨打亂行程，使得我們在屋簷下躲了一段時間。」如此溫馨的畫面其實隱藏另一個焦點，因為木村拓哉又要來帶貨了！

這次出門木村拓哉沒有選擇稀有的聯名款或是精品球鞋，而是穿上復古鞋款「Nike Air Max 95」，並以一身黑色T-Shirt搭配白色短褲出門。其中，這雙Air Max 95為一般市售款，可以在各大Nike專賣店購得，想要跟跟偶像穿上同一雙鞋嗎？那就趕快到門市詢問。

▲木村拓哉NIKE球鞋。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak、Nike官網、GOAT）

▲木村拓哉穿上平易近人的Air Max 95。（圖／翻攝自GOAT）

此外，木村拓哉之所以被稱為潮流始祖，正是因為早年他帶起許多風潮，並且捧紅多個品牌，當中包括Red Wing、Goro's以及BAPE（A Bathing Ape），如今這些品牌仍然在亞洲市場占有一席之地，可見天王的帶貨能力有多麼出眾！

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關鍵字：

木村拓哉, 日本, 潮流始祖, Supreme, Jordan, Nike, AirMax95, RedWing, Goro’s, BAPE
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