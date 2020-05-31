牛仔長褲看腿型挑才不踩雷！孫藝珍緊身款超顯瘦　Jessica一動作視覺比例變長

牛仔褲是很日常也很百搭的單品，不過想要將牛仔褲穿出顯瘦感，這些穿搭守則你不能不知道！以下就盤點5種不同版型的牛仔褲適合的身材，搭配韓星的穿搭TIPS，保證不管怎麼穿都不出錯，就連梨形身材也可以超顯瘦～

緊身／窄管牛仔褲

適合身形：腿直、腿部線條勻稱

窄管牛仔褲是最經典的牛仔褲型～不過不要覺得穿了窄管版型就是顯瘦！因為窄管的牛仔褲很貼腿型，因此對於腿型不直、不夠勻稱的人來說，其實反而會讓下半身身材比例看起來不夠勻稱～

孫藝珍緊身牛仔褲穿搭法：長版外套+膝下靴

如果是腿型不夠直，但想要穿緊身牛仔褲的女孩，建議可以仿照孫藝珍的搭配法，上身加一件長版外套，不只能夠遮屁股肉，也可以遮住大腿外側突出的肉，鞋子的部分則可以選擇膝下靴，因為長靴的版型比較直筒且不貼腿，能夠遮住貼身牛仔褲曝露的腿型短處，讓下半身比例看起來更勻稱！

直筒牛仔褲

適合身形：腿型不直、大小腿比例不均、梨形身材

直筒牛仔褲相較窄管牛仔褲，更能修飾不勻稱的身形～尤其對於大小腿比例不均、梨形身材的女孩來說，修飾效果非常好！幾乎能夠遮住所有腿型問題～

不過如果是屬於大腿內測肉肉比較多的人，穿直筒版型的牛仔褲就要小心！因為比較容易出現駱駝蹄，看起來也就會顯胖～

韓素希直筒牛仔褲穿搭法：選擇較貼身版型

比如韓素希，他其實也是典型的梨形身材，如果選擇直筒寬褲，那不只沒辦法修飾下半身身型，反而容易出現假胯寬問題～建議梨形身材人在選擇直筒褲時，可以選比較貼腿的版型，尤其是膝蓋兩側最瘦的地方，有微微向內修飾的褲子，修飾效果最好！

牛仔寬褲

適合身形：所有身形

牛仔寬褲可以說是完全不挑身材的一款褲型！因為整體版型寬鬆，所以可以遮住下半身所有有肉、腿形不勻稱的狀況～不過穿寬褲要注意，因為本身版型就寬大，建議搭配緊身上衣，才不會造成反效果，讓身體看起來完全沒曲線～

秀智、Jessica牛仔褲穿搭法：上窄下寬

Jessica就是很喜歡穿寬褲的韓星之一！因為Jessica本身比較嬌小，穿寬褲可以增加腿部長度，讓視覺上下半身比例變長；上衣的部分除了選擇緊身上衣之外，可以將下擺紮進褲頭裡，讓腰線更明顯，自然身材比例也會變好～使用經典的「上窄下寬」搭配法準沒錯！

除了一般的寬褲之外，其實想要拉長腿部比例，去年開始很夯的落地褲也是很好的穿搭單品～落地褲通常是高腰版型，再搭配有點垂墜感的褲腳，就會讓下半身比例看起來超好～

牛仔喇叭褲

適合身形：大腿細小腿粗、肌肉腿腿型

最後一款就是牛仔喇叭褲！隨著復古風的盛行，讓喇叭褲又開始重回市場～不過其實喇叭褲是所有版型中最容易顯身材的褲子！因為喇叭褲在大腿部分通常都是緊身，且多搭配中低腰褲頭，很容易凸顯下半身身材，也會讓腿部比例看起來變短～因此喇叭褲會更適合大腿細、小腿粗的腿型！

孫藝珍在《愛的迫降》中其實也有穿過這種牛仔褲，不過卻超顯瘦～撇除孫藝珍本身身材就好這點XD其實他的穿搭法下半身肥胖的人也很適用！他的上半身選擇一件短版外套，讓下半身比例更顯長，而且上衣一定要紮進褲頭裡，才能讓人看見腰線位置，最後就是搭配一雙超高高跟鞋，這樣就讓喇叭褲更有落地感，等於間接延長小腿比例！

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《愛的迫降》、인사이트、인스티즈、티브이데일리、뉴스엔、중앙일보、fashionlupe、IG@블로그 - 네이버、Jessica IG、IG@lalalalisa_m、@maybe.jj、@thebomnal.official、@jcat_style、@lucy__lluc、@declore_、@berryjoo.official、@aroundthecorner_official、@dress_bon2、@deer__h.s、@leenhana_seoul、@sunnn__y

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