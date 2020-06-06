夏天就要穿「運動涼鞋」！蔡依林同款、粉紅色系6個品牌必買

邁入盛夏之際，出鏡率最高的時尚穿搭指南非「涼鞋」莫屬啦！除了紅遍全球的方頭高跟涼鞋、草編鞋外，其實外型時髦又舒適好走的「運動涼鞋」才是最多人默默購入的款式，以下盤點6個品牌的新款「運動涼鞋」，「蔡依林同款、復古厚底、大勢粉紅色」跟著這幾個關鍵字購入準沒錯！

夏季「運動涼鞋」推薦：Nike

Nike今年夏天推出夢幻糖果色涼鞋，帶有清新橘色調的「珊瑚粉」蔓生於多款涼拖鞋上， 採用Nike引以為傲的泡棉鞋底，搭配波浪鞋面和不規則的鞋底花紋彼此互補，舒適好走且具高顏值，展現俏皮活力氣息，讓人穿上就有好心情。

▲Nike Owaysis 涼鞋，NT$1,800。

▲Nike Asuna 涼鞋，NT$1,600。

▲Nike Canyon 涼鞋，NT$2,700。Nike Air Max Koko 涼鞋，NT$3,100。

夏季「運動涼鞋」推薦：UGG

美國品牌UGG本季推出時尚與舒適兼具的厚底涼鞋，搭配今年大勢「蜜桃粉」，優雅之餘，可愛俏皮。鞋面飾上品牌大logo與綁帶蝴蝶結做為點綴，厚底設計拉長腿部比例，增加時尚前衛氛圍，絕對是街拍利器！

▲UGG女款 LA CLOUD潮流涼鞋，NT$4,800。UGG Joanie蝴蝶結厚底涼鞋，NT$5,500。

夏季「運動涼鞋」推薦：Puma

蔡依林同款在此！最近Jolin腳上這雙新款Puma厚底涼鞋，成功燒到廣大鞋控。以色塊拼接大玩經典跳色，將原本的機能鞋型融合復古元素，加上厚底設計，超輕盈的鞋身更是一大特色，像呸姐一樣搭配延伸至小腿肚的運動中筒襪，完美打造超長腿比例，讓涼鞋穿搭也能超級時髦！

▲Puma Future Rider 繽紛輕厚底涼鞋，NT$2,480。

蔡依林也在IG上分享穿著此款在戶外趴趴走的美照，好感度極高的日常穿搭，相信大家都能輕鬆駕馭！

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 上午 1:26 張貼

夏季「運動涼鞋」推薦：FILA

以可愛外型著稱的FILA涼鞋，相信大家應該不陌生~與老爹鞋相同的鋸齒狀中厚鞋底，柔軟舒適，同時具有增高效果，春夏首推粉嫩的「草莓奶霜色」，搭配長襪萌度激增，韓妞人腳一雙的高CP款一定要來一雙！

▲FILA TRACER 涼鞋，NT$1,880。

▲FILA SLEEK SLIDE LT2拖鞋 ，NT$680。

夏季「運動涼鞋」推薦：New Balance

New Balance針對喜愛戶外機能性的人們，推出全新系列涼鞋，鞋面採用極富質感的綁帶式設計，繽紛色彩帶有夏日獨有活潑氣息。鞋型結構採用多段式魔鬼氈，可隨著腳型不同調整成最舒適的鬆緊度，長時間在戶外跑跳碰也不用擔心，讓你露出腳ㄚ透透氣，享受無拘無束的夏日時光。

▲New Balance SDL600 涼鞋，NT$2,280。

▲New Balance SDL850 涼鞋，NT$2,680。

夏季「運動涼鞋」推薦：Dr. Martens

最後獻上潮流人士必備的馬汀涼鞋，搶眼造型絕對是歷久不衰的時尚icon！今年Dr. Martens帶來全新涼拖鞋款，加入嶄新的Lorsan鞋底，輕量材質改良馬汀一貫的笨重感(編輯本人超有感)。喜歡經典寬帶厚底風格的朋友們，可以考慮Zebrilus和Quad系列，粉嫩色選與漆皮元素，隨興中藏夾著不羈的個性美，滿足正夯的休閒街頭感！

▲Dr. Martens Blaire Hydro White，NT$4,680。Dr. Martens Clarissa II Quad Pisa Pink ，NT$5,280。

▲Dr. Martens Voss Patent Lamper Black，NT$4,980。Dr. Martens Lorsan Collection Soloman Hydro Black，NT$5,280。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jolin_cai、@drmartensofficial、Nike、UGG、Dr. Martens、Beauty美人圈、FILA、Puma、New Balance

【延伸閱讀】

Adidas也推出懶人鞋！ 時髦Stan Smith鞋型、輕鬆穿脫超方便，白色百搭必收！



2020「蘇打汽水色」球鞋9款推薦！adidas復古老爹鞋推出夢幻粉色，春夏來點清爽配色！



穿涼鞋露出腳跟死皮好害羞？韓妞自製腳跟「去角質膜」，敷完腳後跟死皮消失、變柔嫩



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。