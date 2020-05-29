李敏鎬名錶連3發　最愛TAG Heuer、浪琴實用款

▲李敏鎬於《The King：永遠的君主》佩戴TAG Heuer辨識度超高的Monaco錶。（圖／翻攝Netflix）



記者陳雅韻／台北報導

南韓男神李敏鎬在韓劇《The King：永遠的君主》與女星金高銀談穿越戀，為符合他劇中帝王形象，名錶換不停，但不是一只就要上百萬的複雜錶款，而是大眾日常就能駕馭的實用錶款，至少已曝光浪琴表（Longines）巨擘系列全日曆月相計時碼錶、征服者系列 V.H.P.大三針銀面腕錶，以及11集亮相的TAG Heuer（泰格豪雅）Monaco Heuer 02腕錶等3只錶。

▲TAG Heuer Monaco Calibre Heuer 02 自動計時腕錶，時標與指針具夜光顯示，201,900元。（圖／TAG Heuer提供）



李敏鎬所戴的TAG Heuer Monaco Heuer 02腕錶因獨特的方形錶殼，辨識度超高，且他選擇的款式為去年Monaco錶款慶50周年所發行的限量錶，裝載自製機芯 Calibre Heuer 02，具80小時動力儲存，為配合機芯結構，錶冠從最初的左側改至右側，內外均翻新，展現優雅運動風格。



最讓人難忘的仍是《The King：永遠的君主》首播，李敏鎬連換7套的造型秀，當中他穿馬術裝騎白馬，腕上正是贊助全球馬術活動不遺餘力的浪琴表，他所戴的巨擘系列全日曆月相計時碼錶，集實用功能於一身；而第9、10集曝光的錶款，為浪琴征服者系列 V.H.P.超高精準度大三針銀面腕錶，年誤差只有 ±5 秒。

▲李敏鎬曾戴浪琴表巨擘系列全日曆月相計時碼錶（左）111,000元，征服者系列 V.H.P.超高精準度大三針銀面腕錶34,200元。（圖／浪琴表提供）

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