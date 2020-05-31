DIOR馬鞍包變超迷你　隨意換4種背法，小資族也買得起

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DIOR馬鞍包自推出以來，一直占據女性最想要的包款前十名，而在創意總監Maria Grazia Chiuri的巧手下，馬鞍包也擁有諸多款式，例如加入花卉元素或是近期的消光配色，都擄獲不少女性芳心。最近馬鞍包更迎來Nano迷你款設計，雖說長度僅有12.5公分，但背法多達四種且售價超親民，就連小資族也能輕鬆買下！

▲正常大小的DIOR馬鞍包售價昂貴，小資族根本負擔不起。（圖／翻攝自DIOR官網）

雖然DIOR馬鞍包受制於外型，導致內部收納空間狹小，卻因有著時尚輪廓以及經典設計，仍然受到許多女性喜愛。這次推出Nano迷你馬鞍包後，原本的空間也被壓縮，但可以容納零錢、卡夾、鑰匙、紙巾等物品，夏天背出門或是逛街剛剛好。

▲迷你馬鞍包可以可以容納零錢、卡夾等小物。（圖／翻攝自DIOR官網）

而在包款設計上，保留馬鞍包經典輪廓，僅在尺寸上進行縮小，並附上可拆卸式鏈帶與腰帶環，可作斜背、側背、腰包或手拿使用；配色方面則推出Oblique提花、黑色消光小牛皮以及玫瑰消光小牛皮。想用低價買到高質感，或許DIOR Nano迷你馬鞍包可以滿足小資族的需求。

▲背法有四種，分別為斜背、側背、腰包以及手拿。（圖／翻攝自DIOR官網）







▲Oblique款定價為台幣22,000元，消光款定價為台幣23,500元。（圖／翻攝自DIOR官網）

與此同時，CHANEL Métiers d'Art工坊系列更受到關注，因為創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）不僅將系列發布搬回巴黎大皇宮，還將四款黑色包款裝於皮箱一同販售，顯現CHANEL應有的極致奢華。

▲維吉妮維婭將Métiers d'Art工坊系列搬回巴黎大皇宮。（圖／翻攝自品牌提供）

打開後皮箱後可以看到四款經典包款，當中包括Boy Chanel、Classic、2.55及Gabrielle，同時搭配帶有雙C釦環的菱格紋皮箱販售，要價台幣855,000元，如此誇張的價格，哪位明星會搶先開箱，也相當令人期待！

▲皮箱內收錄四大包款，包括Boy Chanel、Classic、2.55及Gabrielle。（圖／翻攝自品牌提供）

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