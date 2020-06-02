三麗鷗角色洗衣袋讓你愛上做家事　Hello Kitty、美樂蒂立體耳朵超Q

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.sanrio.co.jp、rakuten.co.jp

三麗鷗家族周邊商品總是讓女孩們心動，這次居然進軍家事界，推出超可愛的造型洗衣袋，當家明星Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗…等五個角色都變成圓滾滾洗衣袋，每一款都超想要，洗衣時用它們心情會變得愉悅，衣物也不會變形，實用又方便。

三麗鷗家族洗衣袋系列都是圓型，尺寸約為22×27公分，扁扁的容量並不大，適合拿來裝內衣褲、襪子等小件衣物，丟進洗衣機時，能防止衣物拉扯、變形，外出旅遊時也可以當作收納袋。

Hello Kitty款正面是Kitty的臉蛋，頭上做出立體貓耳，背面則搭配招牌大紅色，模樣超Q。

美樂蒂款正、反面都以粉紅色系為主，長耳朵做成垂垂的更加可愛，圓型嘴表情好呆萌。

酷洛米款維持她一貫的紫色，正面是嫩嫩的淺紫，背面比較深，兩個立體惡魔耳朵好可愛。

布丁狗款整體是黃色系，正面是原本的布丁色，背面則搭配比較鮮豔的黃色，看起來活潑有朝氣。

大耳狗款正面是白色的臉，有著淺藍色五官加粉紅腮紅，以及翹翹的狗耳朵，背面的顏色是天空藍。這系列一個售價792日圓（約台幣220元）。

如果覺得這款容量不夠大，也可以看看日本家居品牌Belle Maison與迪士尼合作推出的Tsum Tsum造型洗衣袋，這系列款式超多，除了基本角色米奇、米妮、維尼、唐老鴨…，還陸續增加新角色，像鴨嘴獸泰瑞、黛西、熊抱哥就是最新款，每一款模樣呆萌之外容量超大，可以裝進大件的衣物，使用起來更方便。這系列一個售價1,183日圓（約台幣330元）。

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