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炎亞綸、禾浩辰素T搭BOSS西裝帥氣滿分　「對的鞋」才能穿出紳士品味

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記者王則絲／台北報導

德國精品品牌HUGO BOSS以頂級的西裝設計最為著名，是許多明星出席活動、拍攝畫報的盛裝首選，台灣男星禾浩辰與炎亞綸日前出席活動也不約而同穿上了BOSS 早秋系列西裝，且連內搭都同樣選擇素色白T，搭配明亮色彩營造出輕盈休閒的夏日風格。

▲hugo boss男星穿搭。（圖／品牌提供）

▲hugo boss男星穿搭。（圖／品牌提供）

▲禾浩辰、炎亞綸穿著BOSS西裝出席活動。（圖／翻攝自IG@hungbruce、@aayan1120）

▲hugo boss男星穿搭。（圖／品牌提供）

▲李易峰穿著BOSS亮紅色西裝套裝，陳立農則是在新歌MV中穿上了深綠色早秋款。（圖／品牌提供，以下同）

禾浩辰為宣傳新劇《未來媽媽》出席活動時，穿上了HUGO BOSS早秋系列深綠色西裝，炎亞綸則是在公視與日本NHK合製的小說改編電視影集《路～台灣Express～》活動上，穿著成套米色西裝亮相，搭配細框眼鏡，頗有斯文書生的氣息。而HUGO BOSS全球品牌代言人李易峰選擇了最難駕馭的亮紅色，依然成功撐起並散發男人味，新生代小鮮肉陳立農在新歌《我夢見你》MV中也選用了深綠色西裝，搭配同色系襯衫，增添不少成熟穩重感。

BOSS 2020早秋系列男裝以「Occasions」（盛會）為主題，全系列採用清新明亮的色調，如紫紅、沙漠棕、嫩綠、柔粉及深藍色，或加入一抹搶眼螢光萊姆綠作為點綴，打造亮眼的時髦清爽感。且在面料上特別選用手感獨特的仿紙感棉質，並除去襯裡，即使在炎炎盛夏，亦能打造適合日常隨性休閒或夏日周末出遊的清爽造型。

▲hugo boss男星穿搭。（圖／品牌提供）

▲hugo boss男星穿搭。（圖／品牌提供）

▲HUGO BOSS 2020早秋男裝系列。

有正裝需求時，腳下可就不能隨意踏雙球鞋故作時髦，一雙對的皮鞋能讓人瞬間變成品味紳士，丹麥鞋履品牌ECCO的「VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列」，以義大利風格為本打造紳士牛津鞋，平滑的鞋型能修長比例，優雅雕花展現細膩的設計層次，在鞋底嵌入TPU材質，輕盈舒適，需要長途行走也很耐穿，顏色方面則提供經典低調的黑色、莊重復古的棕色系以及搶眼的「酒紅色」，從正式到休閒風格都非常百搭。

▲ECCO皮鞋。（圖／品牌提供）

▲ECCO皮鞋。（圖／品牌提供）

▲ECCO皮鞋。（圖／品牌提供）

▲ECCO VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列皮鞋，NT＄12,880，男星黃景瑜以一身質感棕色全套西裝，搭配復古酒紅色鞋款。

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關鍵字：

hugo boss, boss, 禾浩辰, 炎亞倫, 陳立農, ECCO, 西裝, 皮鞋, 男裝, 早秋, 正裝
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