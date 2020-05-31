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編輯／Duke

早期人們進行社交活動時，身上總會帶著名片介紹自己的來歷。隨著科技進步，名片的交換變成索要社群帳號，但卻有部分人的帳號名稱過長，時常有輸入錯誤的狀況，這時日本製造商旗牌公司就研發全新產品，一種刻有「QR Code」的新型印章，採客製化打造，可以輕鬆將個人社群帳號放入，讓人們正式告別口頭交換的時代。

▲QR Code印章。（圖／翻攝自旗牌公司官網）

▲▼旗牌公司研發QR Code印章，可以輕鬆將個人社群帳號放入。（圖／翻攝自旗牌公司官網）

這款新型印章名為「myQR」，製作方式與以往的姓名印章相同，差別在於刻上的是QR Code，因此可以個人的社群放在印章上，同時還能傳送無法書寫在紙上的影片和照片，甚至指定訊息給想要傳達的人，如此一來不僅能在商業上達到目的，也能偷偷向喜歡的人告白喔！

而在myQR的製作規則，旗牌公司表示最多可以包含98個半形字母與數字符號，字體則有楷書、行書、隸書、圓體、篆書等8種可以選，可重複使用約500次，期間不需要按壓印章台且不能補充墨水，意味著用完需要重新訂購。

▲QR Code印章。（圖／翻攝自旗牌公司官網）

▲可包含半形字母與數字符號，字體則有8種可以選。（圖／翻攝自旗牌公司官網）

旗牌公司推出的myQR印章，將在6／1開放預購，定價為日圓1,500元（約台幣420元），若想訂購或是了解更多，都可以到旗牌公司官網查看。

此外，由LaserPecker募資推出的蜂鳥雷雕機，是一款可以在木材、皮革、塑膠，甚至是食物都能進行雷射雕刻的機器，使用者可以上傳或是創作圖畫後上傳到APP，就能使用程式進行雕刻，想要在書本、相框、手機殼加以裝飾，或是製作專屬印章都能快速搞定。

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關鍵字：

QRCode, 名片, 社群帳號, myQR, 日本, 旗牌, 印章, LaserPecker, 蜂鳥雷雕機
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