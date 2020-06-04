試・開箱／米奇幫按摩太貼心　OSIM「手比愛心」聯名款好適合告白

▲OSIM米奇限定款開箱。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新加坡按摩器品牌OSIM越變越年輕，最近推出旗下長期熱賣商品「暖摩枕」與迪士尼的聯名款，要消費者不僅是身體、連視覺都很療癒，4款品項中還有一款「不見米奇本人」，反而僅用手比愛心的圖案，愛意滿滿不落俗套，親民售價2,980元，好適合當告白禮！

現代上班族工作時間長，久坐常會出現腰酸、肩頸僵硬等狀況，OSIM推出的暖摩枕體積小巧，可固定在辦公椅、車用座椅上，也能在沙發與床上使用，身體部位包括肩頸、腰部與大小腿都可提供局部按摩，加上售價僅3,680元的親民價，受到許多小資族喜愛，一向是旗下熱門商品之一。

近期全新推出與迪士尼聯名的「米奇限定款」，共有4種造型可選擇，包括俏皮米奇款、歡樂米奇款、經典米奇款與愛心米奇款，磚紅與棕色的背景搭配米奇的可愛圖案，也不會讓人覺得太俏皮，即便是上班族也很適合使用，布套可拆下清洗，背後則有鬆緊帶設計，可固定在椅背上不容易滑動。

▲背後鬆緊帶設計方便固定。

實際測試肩頸按摩，力道屬中度，喜歡強力的使用者，可能要緊緊固定後再調整角度才行，溫熱功能很有感，約2分鐘就能感受暖意，因為體積小很適合移動，放在腰或大腿上都方便，辦公室或家中使用都算便利，背面絨布摸起來很舒服，布套可設計拆下清潔，但因為設計較為「合身」，拆下需要一點時間。

▲方便小巧容易攜帶，無論是辦公室或家裡用都很適合。

▲布套可拆下清洗。



暖摩枕另提供溫感功能，可舒緩僅部肌肉促進血液循環，重量輕也方便攜帶，但可惜沒有充電功能，所以還是要銜接電源線，包裝內也附有車用轉接器，可以在車上連接電源使用，操作方式也很簡單，僅有一個按鈕，按下開啟電源後也能直接做模式操作切換，售價3,680元，限量特價2,980元，單款限量700台。

▲操作只有一個按鈕，很方便上手。

▲除了一般按摩模式外，還有溫感模式（下圖），配上米奇圖案有點威風的感覺耶。

▲須接上電源線才可使用，包裝有內附車用轉接器。