「人臉馬卡龍」送禮超難忘！甜點結合怪表情　告白絕對讓對方笑噴

編輯／Emily 圖／翻攝自rakuten.co.jp、shelfies.com

送禮如果能為收到的人量身訂做，他們一定更能感受到你的用心。日本最近就有一款特別的馬卡龍成為送禮新選擇，原來這款馬卡龍可以在上面客製化印上人臉，不管是生日、節日或是想告白，趕快把對方的臉印上去，有趣的創意絕對會讓收到的人印象深刻。

這款人臉馬卡龍非常特別，只要提供照片，就能在甜點表面印上客製化的臉，還能加上一句想要說的話。看到人臉印在上面違和又搞笑，越奇怪的表情效果越好，戴墨鏡、吐舌、擠眉弄眼都很有特色，不管是印上對方的臉，或是強迫送自己的臉給別人，絕對會讓收禮的人超難忘。

如果你的對象喜歡甜點，就很適合選擇這份禮物，比起普通點心，更能展現出你的幽默，雖然可能被打槍就是了。馬卡龍本身有海鹽焦糖、抹茶、巧克力、草莓、檸檬五種口味可以選擇，分別有一盒20個、15個、10個、5個四種包裝，但一盒只能印上同一張臉，想要不同的臉就只能多做幾盒了。人臉馬卡龍一盒20入的售價6,480日圓（約台幣1,813元）。

想要送上客製化禮物的話，也可以參考看看外國網站Shelfies，上面專門接受訂單，將人臉、想要的圖案密密麻麻的印製在各種小物上，從各種衣服到抱枕、床單…等家居小物都可以印製，成品的圖案全部密集排列，模樣有夠搞笑，但看著這些禮物，一定能讓收禮的人時時刻刻想到你啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Shelfies - Outrageous Clothing（@shelfies）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 15 日 上午 5:52 張貼





►這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定 超殺價980元再賺回1000元東森幣

►超巨大Ryan軟綿綿懶骨頭沙發 讓人想靠在上面耍廢一整天