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選對短褲夏天帥到沒朋友！精選5種款式　多口袋、防潑水馬上來一件

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell

雖然夏季穿著T-Shirt搭配短褲會顯得過於單調，但是只要短褲剪裁好、設計佳，並選擇對的鞋款去穿搭，一樣會很好看，為此《ET FASHION》便統整5款各品牌近期推出的短褲，當中不僅有台灣機能品牌Wisdom、還有各種類型與風格的設計，男士夏季短褲不知怎麼挑，看這一篇就夠了！

1.Nike ACG工作短褲

這款工做短褲為Nike ACG 2020春夏系列產品，整體設計遵循ACG支線的輕便、全天侯、機能性要素，除了以透氣的纖維材質為主外，還使用尼龍、多口袋增加設計感，絕對是衣櫃必備款。

▲夏季短褲。（圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell）

2.Noah NYC純棉短褲

繼上回發布口袋短T後，Noah也迎來夏季短褲。此次Noah以品牌著名的「Wing」標誌為主軸，帶來六色純棉短褲，包括四色拼接款、灰色、酒紅色、綠色、海軍藍以及黑色，適合追求簡單且舒適的人。

▲夏季短褲。（圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell）

3.Wisdom WMA短褲

Wisdom為台灣知名機能品牌，以「Urban Outdoor Style」為品牌核心，這款WMA短褲便是延續其核心的產物，使用具有透氣吸濕性的混紡面料製成，而外表的輕塗層則有抗撕裂、防風以及防潑水的機能，適合台灣濕熱多雨的天氣。

▲夏季短褲。（圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell）

4.Andersson Bell丹寧短褲

來自南韓的品牌，卻有著北歐休閒風，獨特寬鬆剪裁與多層次是Andersson Bell的拿手絕活，這件丹寧短褲亦是如此，整體採用重磅牛仔布製成，設計上擁有8個口袋，並且褲管寬鬆，就算是夏天也穿得住！

▲夏季短褲。（圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell）

5.GR10K西裝短褲

GR10K擁有軍事風的特質，因此服裝在設計上，為了保護人們不被燒傷或是槍傷影響，採用防火以及防彈材質去打造單品。這件西裝短褲便是使用尼龍與棉去混合Cordura的抗撕裂材質製作，最後在右邊縫上小口袋提升收納機能，可以搭配Polo衫、T-Shirt或是襯衫作為日常穿搭著用。

▲夏季短褲。（圖／翻攝自IG@anderssonbell、@wisdom_official、White Rock、SSENSE、Noah、Nike、Andersson Bell）

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關鍵字：

夏季短褲, 機能品牌, Wisdom, 男士, NikeACG, 工作褲, Noah, AnderssonBell, 丹寧褲, GR10K, 西裝短褲
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