Melody秀長腿站台ALLSAINTS　疫情悶太久進店狂喊打包

▲藝人Melody站台ALLSAINTS亞洲首間全新概念店 ，透露最愛單品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

東倫敦時尚品牌ALLSAINTS 在5月中進駐台北微風信義，並引進亞洲首間全新概念店，於今（29日）請到藝人Melody（殷悅）站台，許久未公開露面的她換上墨綠色印花短洋裝小露性感，或許是疫情期間太久沒放風，讓Melody一進店內便直呼：「這件我要包起來！」

▲Melody出席ALLSAINTS亞洲首間全新概念店， 穿著墨綠色印花短洋裝，NT$7,200；最想打包迷彩短褲，NT$5,000。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS亞洲首間全新概念店選在台北微風信義開幕，邀請Melody以一身墨綠色印花短洋裝登場，不同於品牌經典皮衣的率性，深V剪裁與超短裙齊發簡直火力全開，私下也是品牌愛好者的她坦言：「每年暑假都會來逛ALLSAINTS，這次有很多好看的印花設計，迷彩高腰短褲也很好搭配。」才剛說完Melody便悄悄示意助理將高腰短褲包起來，購物魂爆發連自己也擋不住，「我常常快狠準到買了一堆東西，手滑還會後悔，這是一個非常矛盾的狀態。」

▲Melody抱怨女兒初長成，開始會搶衣服穿。（圖／品牌提供）

受到疫情影響，Melody透露很久沒有見到住在美國的父母，更笑稱：「在家不是變廚神就是變酒鬼，每天被鍋碗瓢盆包圍。」但也拜疫情所賜，與孩子相處的時間變多了，正值8歲與10歲的兩個女兒初長成，Melody偷偷翻白眼表示：「她們現在會翻我的衣櫃，然後說：『媽媽，我穿這件比你好看。』」女兒們太早接觸時尚單品讓Melody哭笑不得，但她也秉持著愛漂亮是好事的心態，更親自帶女兒去打耳洞，不讓女兒和自己一樣等到40歲才去打。

▲ALLSAINTS 全新概念店進駐微風信義，（依序）復古迷彩襯衫夾克 NT$6,700；白色蛇紋壓紋斜背包 NT$ 12,900（獨賣單品）。（圖／品牌提供）

品牌全新概念店裝改用極簡的俐落線條勾勒風格，溫暖色調的灰色混凝土讓人眼前一亮，品項除了呈現經典皮衣、最新一季瞬夏Instant Summer系列服飾之外，也提供飾品選擇，包括Melody手腕上疊搭的Hex黃銅小鉚釘手環與Astral六角造型黃銅，彰顯英倫風格。印花元素與丹寧細節單品也是一大亮點，兼具街頭個性與時尚感。

▲FENDI Peekaboo Bar將在6月登陸首度台灣。（圖／品牌提供）



此外，FENDI Peekaboo Bar將在6月登陸首度台灣，並提供Peekaboo訂製服務，包款3大重點元素包身、提柄及背帶都可以個性化挑選，包身有二十多種材質，其中包括小牛皮和漆皮；可拆式提柄有25種款式，包括樹脂皮革和閃亮飾面，另有7種背帶，讓消費者能自由表達個人風格。品牌繼日本東京、莫斯科，現在正登陸義大利，未來這股熱潮也將席捲台灣。

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