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熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂

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▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）

施華洛世奇Stunning系列飾品配深V泳裝超美。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，興起了輕旅行風潮，帶有夏日風情的飾品，最能為度假穿搭增添亮點並呼應愉悅心情，施華洛世奇（Swarovski）近日推出大自然主題的Stunning系列與熱帶風的Tropical系列水晶飾品，可層疊搭配的長短項鍊，配上深V泳裝，美極了！

▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴施華洛世奇Stunning耳環6,490元，多層次項鍊6,490元。

施華洛世奇新款Stunning系列，融入銀杏與橄欖葉等自然元素，大小扇形葉片錯落穿插綠色小水晶，風格浪漫，有趣的是可與Tropical系列大膽混搭，因為此系列也有許多熱帶植物、花朵、鸚鵡等動物設計，一起疊搭毫無違和感，當然也可以單戴，尤其是耳環各個造型搶眼且繽紛，戴單邊就能展現氣勢。

▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Tropical鸚鵡項鍊7,990元，熱帶葉片項鍊8,990元。

摩納哥飾品品牌apm MONACO也在夏季推出熱帶主題飾品，同樣詮釋繽紛花朵、棕櫚樹等元素，但線條更大膽奔放，除了固定式的設計，品牌也推出棕櫚樹圖案、巨嘴鳥造型等鍊墜，可依喜好串在項鍊上，自由搭配靈活度更高了。

▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO熱帶花朵與棕櫚樹手鍊（左）3,700元，棕櫚葉造型開放式手環12,800元。（圖／apm MONACO提供，以下同）

▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）▲▼Swarovski & apm MONACO 。（圖／公關照）
▲apm MONACO巨嘴鳥鍊墜（左）7,400元，棕櫚樹圖案鍊墜3,300元。

關鍵字：

施華洛世奇, SWAROVSKI, apm MONACO
fashion.net

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