敦南誠品熄燈人潮衝2倍　最後3天倒數活動內容全在這

▲敦南誠品熄燈邁入倒數3天。（圖／翻攝誠品官網、貓下去官方臉書、誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書局「起家店」敦南店即將在5月底正式熄燈，如今邁入倒數3天，這間別具意義、24小時營業的無眠書店，曾帶給許多台北在地居民與異鄉客許多回憶，誠品從5月起變開始進行熄燈紀念主題活動，此外也有許多民眾也陸續前來懷念，5月人潮比過去還增加2倍之多，預計熄燈當天前往的民眾可能破萬人。

1989年開業的「誠品書店」，原本座落在仁愛圓環中，1995年搬遷到現址，並在1999年開始營業24小時，成為大家熟知的「敦南誠品店」，也成為許多夜歸人與夜貓子的去處，因應其所在的「敦南金融大樓」申請都更，敦南誠品也即將在今年5月底正式熄燈，並在4月底公佈新的24小時將由信義店接手。

敦南誠品進入熄燈倒數3天，集結5月密度最大量與最豐富的活動，若你也想跟敦南誠品說聲再見，不妨也來看看你會遇到什麼好玩的：

5／29 中午12點～5／30中午12點 貓下去24小時敦南沙龍酒吧

能在敦南誠品書店2樓喝杯酒，相信很少人這樣做過吧，不妨在最後試試看，台北知名酒水餐廳「貓下去俱樂部」在敦南誠品雜誌區開設24小時快閃店，提供各式飲料包括啤酒葡萄酒雞尾酒販售，現場備有免費黑色簽字筆，以及「BYEBYE」與「敦南」圖樣印章，讓民眾簽上自己的名字，寫上心得，共有一萬張紅色小圓卡可貼滿書店空間。

5／30 下午1點～晚上6點 彩蛋日-敦南閱讀營地

誠品書店首度舉辦露營的一日限定場，會場佈置有露營場景，還有黑膠DJ Show、微醺啤酒與團體競賽，挑戰成功者可獲得露營必備神秘小禮。凡於營地拍照打卡 hashtag「#典藏敦南 #531一起說再見」，並設定公開分享於FB頁面中，即可免費兌換限量「金星啤酒」。採自由入場，50人即告額滿。

5／31 午夜0點～6／1午夜0點 18小時馬拉松講座、星空下的 Live 騷動、熄燈音樂會

重回24小時書店營業首日，午夜的講座時刻，回到原點，然後說再見。

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