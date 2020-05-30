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LIFE・經典／APPLE HOTEL有譜？　德州新園區規劃驚見飯店建築

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▲蘋果德州奧斯丁園區。（圖／翻攝nicholas.alexander.realtor IG）

▲蘋果公司在德州奧斯丁園區傳新建旅館。（圖／翻攝nicholas.alexander.realtor IG

記者蔡惠如／綜合報導

即便近期全球受到新冠肺炎影響，「飯店」這關鍵字仍然受許多人矚目，在3C商品獲得巨大成功、且設計概念也受到許多人追捧的APPLE蘋果公司，在2018年宣布於美國德州奧斯丁新建的園區，不僅比落成的APPLE PARK要大上兩倍，還出現了一個新亮點「APPLE HOTEL」。

據當地的媒體報導，該園區所屬的地方政府通過了新的都更計畫，不同於現前的方案，APPLE奧斯丁園區多了一棟6層樓的建築，其大小達到1.7英畝，共有192間房間，雖然未正式說明這間建築的目的，但許多人推測這樣的設計很可能是旅館或飯店。

▲蘋果德州奧斯丁園區。（圖／翻攝nicholas.alexander.realtor IG）

▲在一個當地地產經紀的IG上，說明新園區的位置。（圖／翻攝nicholas.alexander.realtor IG）

從2013年開始興建的APPLE PARK，其意義不僅在蘋果公司的發源地設立總部而已，其園區是創辦人賈伯斯在過世之前，指示首席設計師Jonathan Ive的任務，像UFO的環形主建物是一大亮點，貫徹賈伯斯所偏好的簡約與線條美，同時也是一棟節能建築，在2017年落成之後，成為全球果迷都想朝聖的企業總部。

▲▼2019蘋果春季發表會現場,Apple Park,賈伯斯劇院。（圖／記者洪文攝）

▲▼2019蘋果春季發表會現場,Apple Park,賈伯斯劇院。（圖／記者洪文攝）

▲2019蘋果春季發表會Apple Park現場。（圖／記者洪文攝）

繼APPLE PARK之後，2018年蘋果公司又宣佈將在德州奧斯丁興建MacBook Pro生產工廠園區，佔地達到133英畝，幾乎是APPLE PARK的兩倍大，許多人都在等待這園區能如何呈現出蘋果的經典美學，再次帶給世人什麼驚喜。

目前針對這棟建築（或飯店）尚未有什麼消息傳出，也不知它是否會自行經營或有其他飯店集團進駐，甚至是否對外開放都仍未可知，但若外界猜測真的成真，相信許多果迷們將對裡面是否充滿蘋果設計與設備的想法充滿期待，說不定許多人都躍躍欲試呢。

關鍵字：

APPLE HOTEL, 蘋果, 旅館, 德州, 奧斯丁, LIFE經典
fashion.net

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