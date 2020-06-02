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從10種喜愛唇膏顏色看人格個性　桃紅狂野愛冒險、蜜桃色很善良

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▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

▲國外網站作出分析，從唇膏顏色可大略看出對方的人格特質。 

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@3ce_official

唇膏對女生來說永遠都少一支，就算用不完看到新色也會忍不住一買再買，每天根據妝容、心情或穿搭來更換唇色更是女生的樂趣之一。但就算擁有的唇膏顏色再多，每個女生還是會有自己最愛擦的唇色，而從最愛的唇膏顏色竟能看出一個人的人格特質？國外網站「 Little Thing 」就針對10大唇膏色彩作出分析，從喜愛唇色就可以判斷出對方的個性。

▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

#亮紅色

紅色是很大膽鮮明的顏色，所以喜歡紅唇的女生大多對自己很有自信，很熱於向他人展現自己的魅力和熱情，也很享受被他人讚賞、愛慕，不會介意讓別人看到感性的一面。

如果你是比較內向或缺乏自信的人，不妨試試看擦一下紅色唇膏，可以幫你增加氣場、魅力，顯得更有自信。

#藕紫色

藕紫色（ Mauve ）指的是灰色和藍色調較重的柔和粉紫色，帶有平靜、控制的含義。而喜歡藕紫色調唇膏的女生通常不喜歡高調，但很確實地知道自己在做什麼，很有條理、有耐心，面對事情喜歡謹慎地計畫，而不是做了再說。

當你試圖想說服某人事情，或想給對方安心感時，就很適合運用藕紫色唇膏增加說服力。

▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

#豆沙粉色

豆沙粉色給人感覺是比較謙虛的，喜歡這種顏色的人，通常不太喜歡成為關注的焦點，常會給人有點文靜氣質的感覺，但其實這只是表面印象，這類型的女生比較內斂，內心可能其實很豐富、很有見識，但需要花較長的時間來認識，才能看到真實的她們。

▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

#蜜桃色

喜歡蜜桃色的女生大多是很善良又大方慷慨的人，她們非常關心家人和朋友，在他們需要幫忙的時候，都會伸出援手、支持他們，不論是時間、精神或關懷都很願意付出。

若你平常給人感覺比較不好親近，想改變形象，或想讓不熟的人增加好感度，可以試著改用蜜桃色唇膏，會有不錯的回應。

#桃紅色

偏好桃紅色唇膏的人喜歡過著冒險般的生活，這類型女生不太會害怕展現自己狂野的一面，且充滿好奇心，很勇於嘗試各種新事物，不管是新奇食物、新的探險旅程、新朋友或新的體驗，他們永遠都會say yes！幾乎沒有什麼事可以嚇到她們。

#灰褐色

灰褐色（Taupe）是介於灰色和棕色之間的深棕色，泛指任何灰褐色或棕灰色調的顏色，用在唇膏上就是近幾年很夯的土色調。喜歡這個顏色的人大多很重視心靈層面，很關注大自然、動物或與地球有關的事物，對於膚淺或很表面上的關係完全不感興趣。

▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

#酒紅色

酒紅色唇膏給人充滿誘惑的感覺，喜歡酒紅色的女生大多有種危險的吸引力，且她們非常享受來自生活的各種經歷和感受，是個懂得如何活在當下的人，想要的東西不急著得到，更喜歡花點時間慢慢獲取。面對感情時也一樣，比起結果，她們更享受追逐過程裡的快感。

#淺粉色

擦上淺粉色唇膏就會給人可愛的感覺，而會喜歡這個唇色的女生通常內心都很柔軟，很喜歡可愛、軟萌感的東西，且對於兒童、小動物很有愛心，很熱於跟能帶給她們新鮮感和發出驚嘆的人相處。

如果想要展現較為柔和、友善的印象，可以試著擦上淺粉色唇膏。

▲唇膏10大顏色看內在個性。（圖／翻攝IG）

#黑色

喜歡用黑色唇膏並不代表她們很邪惡或是很負面的人，只是喜歡探索一些陰暗面的事物，她們可能更喜歡黑色幽默感，不容易被一般世俗的笑話取悅，且比起一般流行影視、音樂，她們更喜歡獨立電影、非主流音樂。

#特別顏色

特別的顏色包含藍色、綠色、黃色或其他很出乎人意料之外的唇膏色彩，喜歡使用特別顏色的女生都是很藝術家性格的人，很有創意和自我想法，不喜歡被侷限在框架內，藉由獨特的唇色表現自己的想像力和創意，就是她們其中一種展示自己的方法。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 唇膏, 唇彩, 唇色, 唇膏顏色, 個性, 人格, 特質, 心理測驗
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