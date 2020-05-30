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網搜「抗煩躁美妝」　讓你梅雨季也有好心情

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▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲高溫濕熱的梅雨季，更要選擇舒心療癒的美妝保養。（圖／翻攝自IG/mai_tsujimoto）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

連續好幾天的午後大雷雨，潮濕悶熱的環境下最容易產生細菌，不只使肌膚出現狀況，悶濕感更容易使人煩躁不安，善選清新香氛保養和持久型美妝產品，梅雨季也能擁有漂亮心情。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Aesop天竺葵身體去角質露，180ml，1,100元

梅雨季節肌膚容易感到又濕又悶，研磨精浮石及微細竹莖兩種質地，能在不傷害皮膚表層下深層清潔肌膚帶走肌膚老廢角質，使用後肌膚感受到細緻與清爽感。天竺葵葉萃取精油提供清潔功能，同時舒緩肌膚。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

AVEDA頭皮淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,500元。

含冬青樹萃取水楊酸可溫和移除老廢角質及髒污，恢復頭皮清爽潔淨，減少細菌滋生不易發炎。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

LANEIGE 水酷肌因沁涼雪酪霜，50ml，1,350元。

放在冷凍庫中就化為沁涼雪晶質地，能幫助肌膚有感降溫，急速保濕。改善改善因高溫所引起的毛孔問題；搭配天然魚腥草萃取，瞬間恢復肌膚彈性。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

L’OCCITANE 杏仁洗髮乳，240ml，880元。

溫和潔淨髮絲的髒污與油脂，蘊含來自普羅旺斯杏仁油及佛手柑精華油，幫助舒緩養護頭皮，洗後髮絲清爽蓬鬆、柔順輕盈。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Elizabeth Arden 綠茶梨花香水100ml，1,800元。

在綠茶經典的雋永幽香中，注入安茹梨的水果香氣，完美揉合綠茶香調，為初夏增添一抹清甜的細膩芬芳。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

松本清 MK都會男士身體濕巾（激凍型），36張，88元。

清爽身體濕巾，一抹能讓趕走煩躁，感受加倍涼爽，上班時也可用來擦肩頸來提振精神，抹在身上乾爽一點都不黏膩。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

KOSE 丰靡美姬‧幻粧 冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版)，60g，650元。

修飾暗沉，實現自然透明感光澤肌的CC噴霧。1品5功效的降5度膚溫的涼感溫度，炎熱酷暑也能輕鬆打造精緻膚質妝感。

▲▼梅雨季不怕！網搜「抗煩躁美妝」 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）
RMK 煥膚美肌露 (沁涼凝露型)，150ml，1,400元。

涼感的凝膠質地，幫助清新調理肌膚，濃郁的凝膠能瞬間融化為水感液狀，迅速滲透肌膚，清涼感幫助收斂緊緻毛孔。

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關鍵字：

梅雨季, 保養, 美妝, 香氛
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