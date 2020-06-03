妝・開箱／梅雨季妝不花！專為水上芭蕾舞者設計的「神級眼線筆」包準持妝一整天

記者李薇／綜合報導、攝影 圖／品牌提供

梅雨影響全台各地都有出現雨勢，遇到下雨的日子，妝容當然也不能一下子就融化，最近有許多品牌紛紛推出防水的單品，不但面對雨勢都不用擔心花容失色，更是可以維持一整天的完美狀態，非常適合現在這個季節使用。

眼線：MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼線膠筆 #霧光黑

眼線膠筆最擔心的就是沒有辦法持妝，這次MAKE UP FOR EVER專為水上芭蕾舞者設計的AQUA系列，推出全新的防水眼線膠筆，不但筆芯柔軟，可以輕鬆畫出細緻的線條，更重要的是可以全天候防水，包準大哭眼妝也不會花掉，超級厲害。

眉妝：RIMMEL 眉煩惱塑型極細防水眉筆

眉毛是很多人不可以缺少的彩妝單品，RIMMEL針對這個重點推出全新的眉煩惱塑型極細防水眉筆，細窄1.5mm精緻筆蕊設計，可以輕鬆描繪出細緻的眉型，搭配軟硬適中的螺旋筆刷擁有恰到好處的顯色度，畫出門運動都不用擔心眉毛消失，超級方便又實用。

睫毛膏：ETUDE 睫對出色～豐盈捲翹睫毛膏

ETUDE旗下的睫毛膏一直以來都是品牌默默熱銷的明星商品，雖然沒有瘋狂推薦，但超強的的捲翹度，用過的人都會回購，月銷2000支以上，這次推出三款實用性高的黑、灰、棕色，滿足更多睫毛眼妝的需求，相信會再次創下銷售佳績。