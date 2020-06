妝・開箱／梅雨季妝不花！專為水上芭蕾舞者設計的「神級眼線筆」包準持妝一整天

記者李薇/綜合報導、攝影 圖/品牌提供

梅雨影響全台各地都有出現雨勢,遇到下雨的日子,妝容當然也不能一下子就融化,最近有許多品牌紛紛推出防水的單品,不但面對雨勢都不用擔心花容失色,更是可以維持一整天的完美狀態,非常適合現在這個季節使用。

眼線:MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼線膠筆 #霧光黑

眼線膠筆最擔心的就是沒有辦法持妝,這次MAKE UP FOR EVER專為水上芭蕾舞者設計的AQUA系列,推出全新的防水眼線膠筆,不但筆芯柔軟,可以輕鬆畫出細緻的線條,更重要的是可以全天候防水,包準大哭眼妝也不會花掉,超級厲害。

眉妝:RIMMEL 眉煩惱塑型極細防水眉筆

眉毛是很多人不可以缺少的彩妝單品,RIMMEL針對這個重點推出全新的眉煩惱塑型極細防水眉筆,細窄1.5mm精緻筆蕊設計,可以輕鬆描繪出細緻的眉型,搭配軟硬適中的螺旋筆刷擁有恰到好處的顯色度,畫出門運動都不用擔心眉毛消失,超級方便又實用。

睫毛膏:ETUDE 睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏

ETUDE旗下的睫毛膏一直以來都是品牌默默熱銷的明星商品,雖然沒有瘋狂推薦,但超強的的捲翹度,用過的人都會回購,月銷2000支以上,這次推出三款實用性高的黑、灰、棕色,滿足更多睫毛眼妝的需求,相信會再次創下銷售佳績。