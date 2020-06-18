住宿券破盤2288元！到「清境佛羅倫斯山莊」當公主　拍照美出新高度

▲清境佛羅倫斯渡假山莊，隨處拍都是美景。平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。



文／C編

還記得前一陣子購物平台「Her和她」推出的「清境佛羅倫斯渡假山莊」住宿券嗎？當時一上市就秒殺賣光光，「Her和她」終於又再度爭取到名額，上次沒搶到的，絕對要把握這次的限時下殺，因為這家山莊無論建築或室內裝潢，都充滿歐式風情，隨便拍都是美照，讓IG按讚數狂跳。原價8178元，超殺價只要2288元的平日一泊一食住宿券，直接現省將近6000元，怎麼想都划算。

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▲清境佛羅倫斯渡假山莊充滿歐式風情。平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

「清境佛羅倫斯渡假山莊」有義式鄉村城堡、君士坦丁堡、歐洲庭園館3幢建築，房型、裝潢各有特色，而且是寵物友善住宿，可以帶著毛小孩一起渡假。義式鄉村城堡內的威尼斯景觀房能一覽絕美風景、米蘭豪華套房是溫暖雅緻的木質色調，君士坦丁堡的巴洛克套房寬敞奢華，以嫩綠和鵝黃色調裝潢，歐洲庭園館以紓壓為設計概念，房間是古典的宮廷風格，絕對滿足女孩們當公主的夢想。

▲房間裝潢十分有特色。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。



不僅僅建築、裝潢迷人，清境的的山城風光讓人心曠神怡，佛羅倫斯山莊周邊的青青草原、翠湖步道、柳杉步道、清境小瑞士花園等，都是讓人心情完全放鬆的好地方，可以遠離城市的喧囂，跟朋友、情人或是家人享受清淨散步的悠閒時光，讓身心靈都跟著淨化。

▲滿滿的夢幻感，實現公主夢。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。



「清境佛羅倫斯渡假山莊」平日住宿券原價8178元，Her限時下殺破盤價2288元，限量50張。不僅提供一泊一食，並加贈咖啡券、巧克力世界大賽得獎禮盒組、妮娜巧克力夢想城堡門票，可以體驗巧克力製作、了解可可的歷史，還可以免費吃拿下世界巧克力大賽金牌的巧克力果乾，行程非常豐富精彩。

▲豪華舒適的四人房。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。



隨著疫情逐漸趨緩，旅遊業在最近也祭出許多優惠，鼓勵大家出門走走，除了必住的「清境佛羅倫斯渡假山莊」，小編還整理了原價破萬元，但現在只需要幾千元就可以住一晚的住宿，讓自己好好放鬆休息一下。

墾丁【嵐翎白砂渡假莊園】平日住宿券

▲墾丁【嵐翎白砂渡假莊園】平日住宿券原價11,800元、特價3,675元。點我購買。（圖／翻攝自skyebayclub IG）

遠離城市的喧囂，墾丁應該是很多人都想在暑假衝一波的地方，其中嵐翎白砂渡假莊園靠近墾丁白沙灣，室內裝潢採用木質調，有著愜意森林氣息，從房間就可以欣賞到美麗的沙灘、無敵海景，走幾步就可以下水踏浪，享受南國的悠然自得。

墾丁【海灣森林精品民宿】平日星光海悅家庭房住宿券

▲墾丁【海灣森林精品民宿】平日星光海悅家庭房住宿券原價19,200元、特價4,454元。點我購買。（圖／翻攝自bayforestbhotel IG）

位於墾丁白沙灣附近的海灣森林精品民宿，是由30年師傅職人運用純手工細細雕琢台灣國寶檜木、肖楠、櫸木，採卡榫方式盡量不用釘子去破壞木材的原生紋理製作而成，木頭打造的房間不但舒適清爽，遠眺白沙灣的海岸線更是讓人舒緩身心的住宿勝地。

台中【清新溫泉飯店】景觀雙人房平日一泊一食住宿券

▲台中【清新溫泉飯店】景觀雙人房平日一泊一食住宿券原價12,000元、特價5,100元。點我購買。（圖／翻攝自freshfields_taichung IG）

位於台中烏日的清新溫泉飯店，以簡約的設計裝潢，打造出一整棟的飯店，室內走現代風格，乾淨又舒適，雖然不在市中心，但飯店設施包括泡湯、游泳池、露天水療等，待在飯店裡面就很放鬆，還能眺望台中市區夜景。