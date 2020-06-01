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6個重點快筆記！頭皮專家教你挑洗髮精，「洗潤合一」是大忌

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▲▼ 頭皮專家教你「6點」挑洗髮精。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲健康洗髮精要具備以下6點，缺一不可。（圖／翻攝自IG/avedajapan、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫濕熱的夏季，頭皮更是難顧！挑錯洗髮精或是以不正確的洗髮方式清潔，都會導致頭皮油脂清潔不完全，油脂結合頭皮老廢角質會形成洗不掉的固態油脂，頭皮專業洗髮精品牌艾瑪絲教你洗髮精怎麼挑，讓頭皮恢復健康環境，才會有蓬鬆美麗的秀髮。

1.弱酸性成分Ph5.5

市售洗髮精許多Ph值都超過6，因為鹼性清潔力強，製作成本較低，因為被廣泛使用。但若長時間時間可能會導致頭皮乾燥、甚至產生大塊頭皮屑，建議最好選擇Ph值小於5.5以下的溫和洗髮精，頭皮最健康。

2.拒絕洗潤合一

一瓶好的洗髮精只要能洗淨頭皮毛孔，只要能呼吸就夠了，柔順頭髮的事情應該交給護髮素，這才是正確觀念。

▲▼ 頭皮專家教你「6點」挑洗髮精。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

3.不含化學防腐劑

化學防腐劑有刺激皮膚的副作用，一般較健壯的膚質或許感受不強烈，但若是敏感問題肌膚來說，有可能會造成皮膚乾燥和搔癢。

4.不含矽靈和皂鹼

溫和清潔的洗髮精起泡力低且泡沫細緻，不刺激也不會堵塞毛孔，相對來說製造成本比較高。

▲▼ 頭皮專家教你「6點」挑洗髮精。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

5.不含人工色素

真正天然的洗髮精應該是透明，或是帶一點點半透明的精油顏色，洗髮精不需要五顏六色，看似彩色且漂亮的洗髮精，都是加了人工色素的關係。

6.不含SLS（合成界面活性劑）

SLS是一種去脂力高、刺激性強的合成界面活性劑，容易刺激肌膚，進一步產生頭皮不適現象。

▲▼ 頭皮專家教你「6點」挑洗髮精。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

洗髮是要洗頭皮

簡單來說，消費者應該針對頭皮屬性選擇適合洗髮產品，另外洗頭記得要洗兩遍，並且是專注洗頭皮，而非第一次洗頭髮第二次洗頭皮，並且需以指腹自髮際邊緣往內開始充分均勻搓洗。第一遍是帶走原本在頭皮上的多餘油脂和髒污，第二遍才是真正的清潔頭皮與毛孔溝槽的油脂。

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關鍵字：

頭皮, 健康, 洗髮精, 挑選
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