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「番茄醬」手機殼跨界聯名超逗趣　連AirPods套、電腦殼也要沾醬！

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▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、Casetify官網

說到番茄醬，大家腦中第一個浮現的大概就是這個紅色的蕃茄醬料包吧？Heinz亨氏食品公司是全球首屈一指的番茄醬品牌，早先才推出了「全紅」拼圖引起話題，近期更宣布將跨界與電子周邊品牌CASETiFY推出聯名周邊，把熟悉的紅色外包裝變成手機殼、AirPods套、電腦保護殼⋯⋯意外的超可愛！

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

CASETiFY所推出的3Ｃ周邊近年來在IG上非常火紅，有非常多漂亮的設計，也不時推出酷炫的聯名企劃，令人眼睛一亮，像是不久前才與可口可樂合作的聯名系列，也掀起一波熱潮，同樣是搶眼的鮮紅色系，這次則是找來了「番茄醬」！往後不論出現什麼樣的破格聯名似乎也不足為奇了。

首先看到手機殼的部分總共將推出六款，利用了玻璃瓶番茄醬還有番茄醬包的元素設計，還有Heinz經典的品牌標誌，就連「Tear Here」的包裝開口圖案都被用上了，令人看了不禁會心一笑。

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

同時還有推出AirPods耳機的保護殼系列，同樣以蕃茄紅色調為主，有紅色與透明底色款式可選擇，比較寬的AirPods Pro也有相應的尺寸。擁有Apple Watch的朋友們也有新的「番茄醬」錶帶可以更換了，非常有美式風格。

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

此外，同系列還提供無線充電器、iPad保護殼、Mac電腦保護殼，想得到的3C周邊應有盡有，令人有股衝動想包款，「CASETiFY x HEINZ」系列將於6月5日「國際番茄醬日」正式發售，有興趣的朋友不妨先登入官網搶先登記。

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲先前Heinz曾推出的570片「全紅」拼圖。

那麼韓星們最近又在瘋什麼手機殼呢？南韓小眾品牌High Cheeks除了在設計包款上表現優異，夢幻少女風格的手機殼系列也相當受到韓妞們歡迎，尤其是與迪士尼的聯名系列，連IU和泫雅都搶著在IG上分享，IU使用的是「牡蠣寶寶」款，泫雅則是使用《小鹿斑比》的「桑普兔」，加入一些亮片，營造出可愛童趣風格。

▲casetify聯名番茄醬。（圖／翻攝自官網）

▲IU與泫雅的手機殼。（圖／翻攝自IU、泫雅IG）

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關鍵字：

casetify, heinz, 番茄醬, 手機殼
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