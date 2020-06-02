「只吃沙拉就能瘦？」4大常見減脂NG迷思　難怪老復胖！

▲不想老是陷入瘦身又復胖的輪迴中，快改正減脂迷思。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

減肥是女人一輩子的事業，很多人常陷入「胖了就減，減了又胖」的輪迴中，其實減肥不難，維持瘦身結果也不難，重點是要改正不當的錯誤觀念和養成不會復胖的好習慣，像是以下4個常見的減脂瘦身小迷思，超多人都有，快來看看你是否也誤信了？

▲只吃沙拉或水煮食物不僅難以長期維持，容易導致食慾反撲、暴飲暴食。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



1.只吃沙拉和水煮食物

很多人為了減肥，就極力降低攝取的熱量，只吃水煮食物和沙拉。雖然這樣會降低熱量，但人體其實也需要油脂，完全不吃油也會影響身體狀況，肌膚乾癟，且減肥一開始就只吃沙拉或水煮食物，對大部分人來說是很痛苦的，會造成很大的飲食壓力，非常難長期堅持下去，反而容易造成食慾反撲，暴飲暴食。

2.極端飲食



有些人為了快速瘦身或想讓瘦身效果更好，會採取極端的飲食方法，像是不吃澱粉，或是一週只吃蘋果，每餐吃超少份量、甚至不吃等，雖然在短期內可以看到體重下降成果，但這些方法都會影響健康，且不易於長期維持，非常容易反彈、復胖，陷入瘦了又胖、胖了又要減肥的惡性輪迴。

▲不論是瘦身或練線條，運動和飲食管理都要雙管齊下。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

3.只運動不調整飲食

因為有認真運動，就放縱自己大吃大喝，想吃什麼隨意就吃喝？難怪你的瘦身效果有限。不管是想減肥或練線條，都是三分練七分吃，運動重要，飲食管理也很重要，兩者缺一不可，但所謂飲食管理不是要你節食不吃，而是要管理吃的食物，吃的方式，挑選健康的食物搭配合理的飲食方式，再加上運動健身，才是減脂瘦身的完整公式。

4.想要局部瘦身

有些女生只是對某些局部不滿意，就想追求局部瘦身、局部減脂，像是想有好看的腹肌，就瘋狂做捲腹，以為練哪裏就會瘦哪裏，但減脂是全身性的，不會只有哪個區域的脂肪減少了。想讓某個部位有緊緻線條，有2個重要原則：全身減脂和針對想練的部位著重訓練塑形，所以除了做力量訓練，也別忘了減脂。

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