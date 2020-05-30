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Dior粉紅幸運星手拿包用送的！絕美4色唇膏一次收，CP值破表

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▲兼具時髦與質感，粉紅Logo包款擊中少女心。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

時髦包控看過來！迪奧癮誘超模巨星唇膏被賦予全新時尚風貌，推出宛如珍品的限量《超模巨星訂製包》，內含4款唇膏控必備的經典時尚色選，即日線上快閃店搶先首賣。

▲▼Dior四色唇膏組合，加碼贈Logo手拿包。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Dior 超模巨星訂製包，5,200元。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

迪奧先生說過：「粉紅色是象徵幸福與女性魅力的色彩，更是每位女性衣櫥中的必備元素。」迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips，以時尚趨勢為靈感，推出全新限量《迪奧超模巨星訂製包》。

▲▼Dior四色唇膏組合，加碼贈Logo手拿包。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲把唇膏拿出來，就變成萬用時髦小包。

粉紅皮革搭配金屬經典 D LOGO 及經典幸運星吊飾，做工精緻細膩，完美展現時尚訂製精神。 限量推出的超模巨星訂製包，首次收入四款癮誘超模巨星唇膏，滋潤度媲美潤唇膏、一抹超滑順、 綻放水亮色澤。

▲▼Dior四色唇膏組合，加碼贈Logo手拿包。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼Dior四色唇膏組合，加碼贈Logo手拿包。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲四色皆為一時之選，非常實用百搭。

色選包括#536鮮榨玫瑰粉、#667蜜桃豆沙粉、#859酒釀櫻桃紅、#976迪奧莓果粉」。 絕美四色呼應高訂設計中常使用的絲緞與金屬皮革材質，讓雙唇彷彿穿上高級訂製服般閃耀光芒。

▲▼ three唇彩盒 。（圖／品牌提供）

▲THREE 流金盛夏唇采盒，共2色，各2,400元。（圖／品牌提供，以下同）

日系彩妝THREE也首次推出唇采盒，一盒四格融合了不同顏色光澤和不同用途的唇彩，不論是只使用單色、重複疊擦、創造深刻唇色，或是只是滋養唇部，都能助你完美呈現。

▲▼ three唇彩盒 。（圖／品牌提供）

▲可隨著服裝風格自由混搭。

閃耀流金光芒的唇采盒中，包括護唇底膏、豐唇果蜜、潤光唇膏和霧光唇膏。自由組合不同質地及顏色，主打只需要一盒即可大幅改變雙唇印象。即便是淡雅的夏日彩妝，也能藉由唇彩顏色、質地，甚至是型態感受變化樂趣。

▲▼ three唇彩盒 。（圖／品牌提供）

▲▼ three唇彩盒 。（圖／品牌提供）

唇彩盒一共推出兩款色選，分別為X01的大吉嶺柳橙唇采盒，用黃色暖陽打造健康神情，和X02漿果莓紅唇彩盒，以藍調光影妝點出神祕氣息。

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關鍵字：

唇彩組, 唇膏, DIOR, THREE, 組合, 夏彩
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