喜觀搞曖昧的3大星座！雙魚不懂拒絕、射手樂於享受自由

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash,pexels

雖然有人說「友達以上，戀人未滿」的曖昧期是愛情最美的時候，但並不是每一段曖昧關係最終都能成功晉級，確認雙方關係，這時候曖昧就會讓人覺得委屈、很受傷。偏偏有些人喜歡搞曖昧，卻總是不進一步確認交往，讓人傷受腦筋，像是以下3個星座都是搞曖昧達人，就算不是主動來的曖昧對象也從不拒絕，不想最後傷心離開的人要小心。

雙子座

許多人對雙子座都有著花心的印象，他們靠著能言善道的口才和靈活機智的反應，不僅在社交上很吃得開，在感情上也是隨便就能撩倒一大票人。但雙子喜歡保持曖昧關係，其實是因為他們缺乏安全感，害怕愛錯人受傷害，不敢隨意認真，但又不想讓自己看起來很可憐，就用這種曖昧關係來偽裝、暫時填補心靈的空虛。所以只要還沒遇見他們覺得可以放手去愛的人前，雙子都不會拒絕曖昧，甚至可以同時跟很多人搞曖昧，因此容易給人縱橫情場的感覺。

射手座

射手座不僅喜歡玩樂、追求刺激感，還非常重視自由，討厭被束縛，他們就算喜歡上了一個人，也不會因此放棄對於自由、冒險的追求，他們很需要自己的空間和時間，很討厭另一半黏著他們，所以會極力尋找能夠獨立自主、放飛他們的另一半。但這樣的對象太難找，所以射手更常是跟人處於曖昧、交往邊緣徘徊，對他們來說，搞曖昧不用對對方負責，又能享受到戀愛的樂趣和關懷，有什麼不好的呢？

雙魚座

堪稱「戀愛腦」代表的雙魚座，天性多情浪漫又感性，不僅離不開愛情，還很需要被關懷，所以他們很難無法拒絕對他們很好、很關心他們的人，就算想稍微跟誰拉開距離，又害怕傷害到對方，講不出狠心拒絕的話，導致常陷入「非自願」的曖昧關係中，糾結不已。另一方面，對於有好感但又不知道該選誰時，直到真的有人攻陷他們之前，他們都會盡量維持曖昧關係，享受被愛包圍的感覺。

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