瘦不下來別哭哭！「微肉感」女孩其實有這麼多魅力　還能輕鬆逆齡

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@heybiblee、＠selenagomez

愛美的女孩們都想要擁有如同BLACK PINK成員Lisa的螞蟻腰、楊冪的鉛筆腿，不過無法放棄熱愛的美食，也沒有過人的意志力進行魔鬼鍛鍊，只要不是到令人困擾的「肥」的程度，反正不用上電視擔心鏡頭放大，不如就維持「微肉」的程度，其實當個「微肉感」女孩也是有非常多迷人的魅力！

＃抱起來很舒服

精瘦的骨感時髦上相，但不可否認的是摸起來可能不太柔軟，而許多男生也認為女生身上要有點肉才好抱、好捏，軟軟的肚子、肉肉的大腿，除了可以拿來當另一半的枕頭之外，摸起來也非常療癒。

＃點的菜吃得完、不浪費，不像小鳥胃女生顯得嬌嗲

不像小鳥胃女生吃一點就飽了，出門享受美食點的都吃得完，很有口福又不浪費，而且光是看著她吃飯就覺得食物好吃，一點也不會嬌嗲。

＃穿衣服看起來「有料」

雖然大家都說瘦子穿衣服特別有時尚感，但也有很多衣服是需要有點肉才撐得起來的！「穠纖合度」、「前凸後翹」更是骨感女生們嚮往的體態，但是只有「微肉感」女孩才做得到，所以不需要汲汲追求激瘦，本身有點肉的話反而佔優勢，只要著重於體態的雕塑，讓肉長在正確的位置，穿衣服「有料」更好看。

＃令人覺得好親近

稍微有點肉感的女孩子給人感覺特別有親和力，不像削瘦的臉孔有時會讓人覺得太過高冷、難親近，圓潤的臉頰與身形比較平易近人，周圍的人都會不自覺的被吸引。

＃很有福相、有長輩緣

「微肉感」尤其最受長輩們歡迎，不會太胖，但是卻非常有福相，看起來吃得飽又睡得好，健康的媳婦得人疼。

＃笑起來特別可愛，看起來比同齡年輕

飽滿的雙頰笑起來時向上提擠到眼睛，容易讓眼睛瞇成彎月型，所以臉有點肉的女孩笑起來都特別可愛，而且當有點年紀之後更會發現，看起來比同齡的朋友們還要年輕，在別人的膠原蛋白都漸漸流失的時候，你還能保有澎潤的氣色。

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