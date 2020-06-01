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避開加速「下垂鬆弛」5大因素　老得比別人慢！體重過輕也要小心

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▲避開下垂鬆弛5因素。（圖／翻攝IG）

▲避開加速鬆弛下垂的5大因素、維護膠原蛋白，就能老得比別人慢。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

每個女人都怕老，除了害怕皺紋出現，鬆弛下垂也是最害怕的惡夢之一。知名皮膚科醫師廖苑利表示，肌膚下垂鬆弛有兩大成因，第一是隨著年齡增長，受到地心引力影響造成，這是誰都沒辦法抗拒的；第二則是膠原纖維蛋白的損傷，而會造成膠原纖維蛋白受損又有5個重點因素，只要從這5點做好維護，就能減少膠原蛋白的損傷，延緩鬆弛下垂的情形發生，讓你肌膚老化得比別人更慢！

▲避開下垂鬆弛5因素。（圖／翻攝IG）

▲防曬是肌膚保養、抗老的重要關鍵。（圖／翻攝IG@94_j.a）

1.紫外線日曬

日曬紫外線不僅讓肌膚曬黑，還會造成膠原纖維蛋白受傷、流失，讓肌膚被曬老。所以做好防曬，是保養肌膚很重要的關鍵，也是最便宜的抗老保養。

2.抽煙

不管是為了健康還是維持美麗，盡量少吸煙。廖醫師表示，吸菸也會破壞膠原纖維蛋白，雖然年輕時可能沒什麼感覺，但等到年紀漸長，就會知道吸菸的影響有多大。

3.體重過重或過輕

體重過重或為了追求纖細身材拼命瘦身，導致體重過輕的人，不僅僅會影響健康，還會影響肌膚緊實度。過胖或過瘦都會造成膠原纖維蛋白容易鬆弛，建議維持健康的體重範圍，也能避免肌膚提早下垂鬆弛。

▲避開下垂鬆弛5因素。（圖／翻攝IG）

▲晚睡、熬夜容易影響體內生長因子產生，進而影響肌膚修護效果。（圖／翻攝IG@ahc.official）

4.生活作息不正常

現代人生活步調忙碌又快速，很多人生活作息不正常，常熬夜、晚睡，但晚睡的時候會讓身體在夜晚應該產生的生長因子下降，當具有修復效果的生長因子產生不夠，就會影響膠原纖維蛋白在修復時修復不足。

▲避開下垂鬆弛5因素。（圖／翻攝IG）

▲缺乏運動也會影響皮膚變得容易鬆弛下垂，擁有規律運動習慣，養身也養肌。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

5.缺乏運動

缺乏運動會使肌肉的彈力、張力和緊實度都會下降，而當肌膚的這些「效能」下降，無法很好地支撐肌膚，就會讓皮膚變得容易鬆弛下垂。養成定時運動習慣，不僅有益身體健康，也能促進循環代謝，不容易發胖，肌膚也會更透亮、膚況更好。

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關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 下垂, 鬆弛, 抗老, 重點, 生活習慣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利
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