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星．變美 ／張柏芝40歲身材零贅肉　自製沙拉、飲品全公開

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▲▼張柏芝身材零贅肉　自製沙拉飲品全公開 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張柏芝駐顏有術。（圖／翻攝自張柏芝微博）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前才剛滿40歲的張柏芝，生了三胎依然維持少女身材，她在生日當天PO了一張生活照，時間在她臉上彷彿沒留下任何痕跡，讓人直呼不科學。她也不吝嗇在《小紅書》上分享日常飲食和保養技巧，一起來看看！

▲▼張柏芝身材零贅肉　自製沙拉飲品全公開 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張柏芝從小美到大。（圖／翻攝自張柏芝IG、微博）

張柏芝一直是顏值擔當，網友對比她少女和現在的照片，美貌一樣讓人讚嘆，更不可思議的是她的身材曲線更是緊實，直逼少女等級。這和她的日常飲食和維持運動習慣有很大的關係。

黑芝麻豆漿養出烏黑髮

她曾在小紅書分享，每天起床都會先喝一杯黑芝麻豆漿，黑芝麻可以讓秀髮變得烏黑，也有很好的抗氧化作用，不只能幫助養髮，更能幫助肌膚緊緻光澤。

▲▼張柏芝身材零贅肉　自製沙拉飲品全公開 。（圖／翻攝自微博、IG）

龍眼紅棗茶喝出好氣色

女人氣血差，肌膚就會暗沉無光，她分享工作時常喝龍眼紅棗茶，幫助養顏、安神，在家有時間更會自製龍眼紅棗茶，新鮮沒有防腐劑更健康，忙碌女生也可以買沖泡包來喝，對補氣血很有益處。

自製鮪魚瘦身沙拉減重

平時在家時，她很喜歡親自下廚，自己控制油和鹽的份量，能夠更健康。她產後瘦身就是靠自製鮪魚沙拉，內容物有洋蔥、小番茄、玉米、白煮蛋和鮪魚，加入一點沙拉醬和辣醬攪拌，就能吃得美味健康，清爽口感也很適合夏天減重吃。

衝浪維持身材曲線

育有三子的她，私下更是運動高手，無論是籃球、排球和跑步都難不倒她，另外她也常分享自己去衝浪的美照，假日有時間就會帶著兒子一起去，根本就是一位健康辣媽。衝浪需要用到全身肌肉，不僅能紓壓還能幫助瘦身，針對手臂、腿部和腹部贅肉都很有幫助。

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關鍵字：

張柏芝, 保養, 瘦身, 飲品, 抗老
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